Ciclismo Opes, Dell’Aguzzo e Calvano vincono il XIII Memorial Peloso

Il Giro dell’Agro Pontino Opes ha aperto la stagione di corse 2025 con il XIII Memorial Peloso. La prima tappa, andata in scena domenica 16 marzo 2025, è stata un successo in termini di partecipazione e di organizzazione. La competizione ha visto la presenza di numerosi ciclisti attratti dalla bellezza del percorso e dall’opportunità di inaugurare la stagione in un contesto così suggestivo. La vittoria di questa prima gara è andata a Giovanni Dell’Aguzzo in prima partenza ed ad Angelo Calvano in seconda partenza che hanno conquistato il primo posto del podio.

“L’asd Peloso Team si è resa protagonista di una grande giornata di sport nel capoluogo pontino – commenta la Commissione Ciclistica Opes – giunta alla sua XIII edizione, la gara intitolata al Memorial Marino Peloso è ormai diventata una classica nel contesto laziale. Competizione da sempre considerata molto prestigiosa dove gli atleti vendono cara la pelle per aggiudicarsi la vittoria finale. Quest’anno si è tornati a disputare il vecchio giro di una volta che arriva fino a Borgo Grappa, per poi percorrere tutto il lungomare da Rio Martino a Capo Portiere, con un arrivo inedito posto sullo strappettino prima della rotonda che poi porta all’ingresso della città. Bisogna ringraziare il patron Massimo Peloso e tutto il suo team per il grande lavoro svolto materialmente sul percorso e per i numerosi premi messi in palio”.

1^ partenza

La prima partenza è stata una gara condotta ad alta velocità dove le tante squadre di velocisti tenevano la gara controllata per disputare l’arrivo in volata, qualche tentativo è stato provato da alcuni atleti, ma subito ricuciti dal gruppo fino a disputare la volata a ranghi compatti dove aveva la meglio con una bella volata Dell’Aguzzo Giovanni dell’omonima squadra Asd F.lli Dell’Aguzzo. Il trofeo di squadra messo in palio dal Peloso Team per la squadra che totalizza il maggior punteggio tra i primi dieci assoluti, è stato conquistato dall Maximo Bikelab Team Astolfi. Classifiche categoria. Rossi: primo Dell’Aguzzo Giovanni della asd F.lli D’Aguzzo, secondo Caferri Marco del Team Morichini Campion e terzo Pascucci Daniele della Maximo Bikelab. Gialli: primo Bragazzi Davide della asd Veloteam Latina, secondo Madaluni Luca della asd Terracina Cycling e terzo De Cicco Gennaro della asd Drago on Bike.

2^ partenza

La seconda partenza è stata caratterizzata da un attacco repentino da parte di Calvano Angelo che usciva dal gruppo da solo al primo giro provando un’azione solitaria, poi veniva raggiunto da diversi atleti formando un drappello di 5-6 unità, dietro il gruppo non si dava per vinto e ha continuato tutta la corsa ad un’alta andatura. Si giungeva così sul rettilineo dell’arrivo con la fuga che veniva quasi raggiunta, ma riusciva comunque a tagliare il traguardo con qualche metro di vantaggio sul gruppo che rinveniva ad alta velocità. Il trofeo di squadra messo in palio dalla Peloso Team per la squadra che totalizza il maggior punteggio tra i primi dieci assoluti è stato vinto alla asd Fiormonti Team. Classifiche categoria. Verdi: primo Calvano Angelo della asd Un Giro In Meno, secondo Rosiello Franco della asd Fiormonti Team e terzo Pannozzo Luca della asd Terracina Cycling. Blu: primo Pagliaroli Salvatore del Team Nardecchia Montini, secondo Quaglia Marco della asd Etrusca Terenzi e terzo Piersanti Claudio della asd Fiormonti Team. Neri: primo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion, secondo Lauri Natale della asd Peloso Team e terzo Tartaglia Massimo del Team Morichini Campion.

L’evento ha così segnato un inizio promettente per il Giro dell’Agro Pontino, che si preannuncia ricco di emozioni e competizioni avvincenti nel corso della stagione. Già si pensa alla prossima gara in programma domenica 23 marzo a Pontina, in località Mazzocchio (zona industriale), sotto l’organizzazione della U.C. Paliano. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali dedicati su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Tutte le foto a cura di Foto4Go sono disponibili al link https://fotoforgo.smugmug.com/Archivio-2025-/Giro-Agro-Pontino-2025-/n-BnKb3C