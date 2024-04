Ciclismo Opes, Dell’Aguzzo e Piersanti vincono il trofeo Emme2Erre

Domenica 14 aprile è andata in scena la quinta tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino” sotto la guida della asd Emme 2 Erre. Dopo ben 70 chilometri, ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio sono stati in prima partenza Giovanni Dell’Aguzzo ed in seconda partenza Claudio Piersanti.

“Si è disputata nel circuito di Borgo santa Maria una gara con il primo sole estivo a farla da padrone – commenta la commissione ciclistica Opes – Una gran bella giornata che ha visto alla partenza tantissimi atleti, il tutto coordinato da Andrea Corsico, presidente della squadra organizzatrice Emme 2 Erre di Nettuno. Domenica prossima, il 21 aprile, saremo di scena a Cavallo Morto, frazione di Nettuno con la gara organizzata dall’asd Anzio Bike”. Ma ora scopriamo cosa è accaduto durante i due avvii de Trofeo Emme 2 Erre.

1^ partenza

Sempre gruppo compatto dopo 4 giri prova un attacco Antonio Orlacchio della asd Veloteam Latina insieme ad un atleta della Maximo – Bike Lab ripresi dopo poco; poi tentava un’azione Luca Madaluni della asd Terracina Cycling ripreso all’ultimo giro. Il gruppo arrivava cosi all’arrivo per la volata finale che vedeva tagliare il traguardo Giovanni Dell’Aguzzo della asd F.lli Dell’Aguzzo.

Classifiche categoria. Rossi: primo Dell’Aguzzo Giovanni della asd F.lli Dell’Aguzzo, secondo Rinicella Giovanni del Team Nardecchia Montini e terzo Di Tolve Bruno della asd Anzio bike. Gialli: primo Serangeli Luigi del Maximo- Bike Lab, secondo Casciaro Carlo Alberto della Polisportiva Etrusca e terzo Colozzi Elio del Team Nardecchia Montini. Celesti: primo Battisti Gianluca del Team Nardecchia Montini , secondo Colaceci Leano della asd Anzio Bike e terzo Zangara Vittorio della asd Fiormonti Team.

2^ partenza

La seconda partenza è stato un susseguirsi di attacchi e contrattacchi sempre chiusi e tenuti sotto controllo dalla asd Drago On Bike che voleva portare i propri velocisti alla volata finale per giocarsi la gara. Andatura elevatissima sin dalle prime battute, la svolta della gara arrivava all’ultimo giro con un buon gioco di squadra della Asd Fiormonti Team, che promuoveva un attacco con Fraiegari Massimiliano il quale fungeva da trampolino di lancio per il contrattacco di Piersanti Claudio, che sorprendeva il gruppo e giungeva solitario all’arrivo.

Classifiche categoria. Verdi: primo Pannozzo Luca della asd Terracina Cycling, secondo Linari Umberto della asd Center Bike e terzo Cappelli Ennio della asd Un Giro In Meno. Blu: primo Piersanti Claudio della asd Fiormonti Team, secondo Di Magno Roberto della asd Drago On Bike e terzo Panzetta Renzo della asd Sgauzzoni. Neri: primo Peloso Massimo della asd Peloso Team, secondo De Amicis Fabrizio della asd Peloso Team e terzo Coccoluto Paolo della asd Fiormonti Team.

Prossima tappa, domenica 21 aprile con l’asd Anzio Bike in località Cavallo Morto, frazione di Nettuno. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.