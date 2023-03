Ciclismo Opes, domenica 2° Trofeo Città di Pomezia

In arrivo la terza tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. Domenica 19 Marzo 2023 si correrà : 2° Trofeo Città di Pomezia, organizzato dalla asd Team Morichini Campion Bike.

L’evento si svolgerà a Pomezia con ritrovo alle ore 7:00 presso presso Tavola Calda Cloe – Supermercato Elite – Via Castelli Romani. La partenza sarà data alle 9. Il percorso interesserà per il circuito turistico le vie Via castelli Romani – Via Roma – Via Virgilio – Via Fratelli Bandiera rotatoria per andare a sinistra – Via Alcide de Gasperi.

Mentre per il circuito agonistico le vie – Via Alcide De Gasperi – Via Giuseppe Di Vittorio – Via Giovanni Gronchi – Via Selva Piana – Via Torvaianica Alta – Via Di Campo Selva – Via del Mare – Via Fratelli Bandiera DA RIPETERSI 7 VOLTE . Alla fine del 7° giro : rotatoria di Via Fratelli Bandiera a sinistra – Via Salvo D’acquisto – arrivo. Per un totale di 7 giri e 75 km circa totali.

“Il nuovo ingresso avvenuto nell’edizione 2022 del Giro dell’Agro Pontino, è stato ben visto da subito nelle intenzioni, poi avveratesi, di organizzare 2 gare nel calendario. Ragion per cui tranquilli e certi che il TEAM MORICHINI CAMPION BIKE di Danilo Morichini e Campion Giovanni, saprà organizzare una gara eccellente tra l’altro in un territorio ostico tra Torvaianica e Pomezia, non facile da gestire. – commentano dalla commissione ciclistica Opes –Il percorso è spettacolare, attraverso un continuo scendere o salire a scaloni tra Torvaianica e Pomezia, assisteremo sicuramente ad una battaglia serrata per conquistare una vittoria di un Trofeo che si sta ritagliando il suo giusto spazio e valore, anno dopo anno, all’interno del contesto del Giro dell’Agro Pontino.”