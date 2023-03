Ciclismo Opes, domenica al via a Latina il Memorial Peloso

In arrivo la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. Domenica 12 Marzo 2023 si correrà l’XI Memorial Marino Peloso, organizzato dalla asd Peloso Team.

L’evento si svolgerà a Latina con ritrovo alle ore 7:30 presso il distributore Total di Via Del Lido. La partenza sarà data alle 9. Il percorso interesserà le vie di Latina con partenza da via del Lido, per proseguire poi su via Faggiana, via Isonzo, via Litoranea ed arrivo in via del Lido. Il totale del tracciato è di 70 km, suddiviso in 6 giri.

“L’oramai, sottolineiamo storico, Memorial Marino Peloso è giunto alla sua XI edizione – commentano dalla commissione ciclistica Opes – La caparbietà del capitano Massimo Peloso e del presidente Giuseppe Negro e l’affiatamento del team, porta ogni anno all’organizzazione di una gara spettacolare, vuoi per numeri, vuoi per premiazioni e per il percorso che permette l’immenso coinvolgimento del pubblico e della città. Lo stesso percorso classico che scenderà verso il mare su via Isonzo, per tornare su verso la città da via del Lido, non può definirsi completamente pianeggiante, ed il piccolo strappo posto poco prima dell’arrivo potrebbe diventare trampolino di lancio per i fuggitivi di giornata”.

Nuove emozioni in arrivo dalla prossima tappa del Giro. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali dedicati su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.