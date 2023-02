Ciclismo Opes, domenica al via la prima tappa 2023

Tutto è pronto per la tappa inaugurale del “Giro dell’Agro Pontino” Opes 2023. Il circuito ciclistico torna ad animare le domeniche di tanti appassionati delle due ruote e lo fa aprendo la nuova stagione con la prima tappa in programma domenica 5 marzo 2023.

Si correrà il IV Trofeo asd Nettuno, organizzato dall’omonima società che curerà i dettagli della corsa. Il ritrovo è fissato alle 7:30 presso il Caffè Salvador, in Via Santa Maria a Latina. Lo start ufficiale sarà dato invece alle ore 9 con un percorso che si snoderà da strada Astura per proseguire poi per strada Alta, strada Provinciale 106 B, strada Santa Maria. Il tracciato dovrà essere ripetuto per 8 volte, per un totale di km 70.

“Bandiera a scacchi pronta per dare il via al Giro dell’Agro Pontino edizione 2023 – commenta la commissione ciclistica Opes – domenica 5 Marzo, presso B.go Santa Maria, sarà l’asd Nettuno, dell’esplosivo Presidente Fabrizio Riggi, ad aprire le danze con la messa in opera della prima tappa. Percorso oramai storico o meglio definirlo classico – sottolineano – con l’anello che partirà da strada Astura nei pressi del Caffè Salvador. Siamo certi che il forte entusiasmo percepito in queste settimane, tra le società partecipanti al GAP23, farà si che l’evento abbia un numero elevato di partecipanti, visto che sarà anche la prima gara della stagione. Il tutto si svolgerà su un circuito leggermente vallonato, vicino alle correnti d’aria marine, che sicuramente non impediranno al gruppo di viaggiare ad elevate velocità per mettere in scena uno spettacolo puro. I ringraziamenti sono doverosi – aggiungono – a tutto lo staff che nei mesi invernali lavora incessantemente dietro le quinte per far si che la stagione inizi e continui con il piede giusto, agli sponsor che con rinnovato entusiasmo restano al nostro fianco, alla logistica, di qualità elevata, indispensabile per la sicurezza e la riuscita di ogni gara, alle società che continuano a credere in noi e per ultimi ma non da meno, agli enti che ci supportano per far in modo che sia sempre tutto in piena regola”.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.