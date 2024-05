Ciclismo Opes, domenica in sella per il 6° Trofeo Il Gatto e La Volpe

Domenica 5 maggio 2024 si terrà la gara numero otto del calendario ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”.

Dopo l’annullamento causa maltempo della tappa del primo maggio, si riprende con il sesto Trofeo “Il Gatto e la Volpe Bike” che conquisterà le strade di Terracina in località La Fiora.

“Si riparte con la tappa organizzata dal team di Terracina dopo lo stop forzato causa maltempo – commenta la Commissione Ciclistica Opes – ma tappa precedente verrà recuperata il più presto possibile. La prossima gara sarà organizzata dalla fantastica ed impeccabile coppia a capo della società de Il Gatto E La Volpe, Luca Ceci ed Andrea Pagliaroli. Da tradizione organizzano una gara con tanti premi, una delle più apprezzate dai ciclisti in gara”.

Il ritrovo è alle ore 7:30 in via Matera n.5 presso la Braceria Matera N. 5 in Località La Fiora a Terracina.

Lo start sarà dato alle 8.30. Il percorso interesserà le seguenti vie: Strada Matera (direzione Appia), a DX in via degli Albucci, a DX Strada Nove Ponti, a DX Strada Provinciale 73 lungo pedicata, Strada Matera.

Gli atleti dovranno totalizzare dieci giri prima di tagliare il traguardo dei circa 75 km previsti.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.