Ciclismo Opes, Fiorito e Calvano vincono il Memorial Accapezzato

Domenica 28 settembre 2025 si è svolta con gran successo la ventesima tappa del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino, il Memorial Giovanni Accapezzato organizzato dalla Asd Il Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi.

A vincere sono stati in prima partenza Gabriele Fiorito della Asd Ifi Bike, mentre in secondo avvio Angelo Calvano della Asd Un Giro In Meno.

“Sezze ha ospitato la 20^ tappa del Giro dell’Agro Pontino in una giornata che resterà nella memoria per intensità e spettacolo – commenta la commissione ciclistica Opes – Il tracciato ricavato sulle colline locali ha messo a dura prova la tenuta degli atleti valorizzando le doti da scalatore di alcuni. Un applauso ad Andrea Campagnaro, presidente del Pirata Cosmetal Vangi Sama Ricambi che è riuscito con il suo staff a portare a compimento una gran bella gara in memoria di un nostro amico andato via troppo presto, Giovanni Accapezzato”.

1 partenza

Dopo una fase iniziale di studio con il gruppo compatto a controllarsi a vicenda, una fuga di circa dieci corridori si è staccata imponendo un ritmo serrato. Giro dopo giro, il drappello si è progressivamente assottigliato, il terreno duro e il percorso selettivo hanno fatto perdere pezzi alla testa della corsa, trasformando la gara in una sfida di resistenza e lucidità. Nell’ultima tornata, con le energie ormai al limite è emerso con forza Gabriele Fiorito della Asd Ifi Bike capace di piazzare lo scatto decisivo.

Classifiche categoria rossi: primo Fiorito Gabriele della Asd Ifi Bike, secondo Dell’Aguzzo Marco della Asd F.lli Dell’Aguzzo e terzo Pietrantoni Piergiorgio della Asd Center Bike. Categoria gialli: primo Lucarelli Giovanni della Asd Ifi Bike, secondo Serangeli Luigi della Asd Center Bike e terzo Calvano Marco della Asd Un Giro In Meno.

2^ partenza

Gara caratterizzata subito da una fuga di due atleti, Calvano Angelo e Piersanti Claudio. I due trovano subito una buona sintonia guadagnando metro su metro rispetto al plotone che provava a ricucire il distacco senza successo. La coppia arrivava cosi al traguardo dopo aver affrontato il lungo tratto di salita, lasciando al gruppo solo la terza piazza.

Categoria Verdi: primo Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno, secondo Pacitti Alessandro della UC Paliano e terzo Bevilacqua Angelo della Asd Un Giro In Meno. Categoria Blu: primo Piersanti Claudio della Asd Fiormonti Team, secondo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina e terzo Di Magno Fernando della Asd Drago On Bike. Categoria Neri: primo Fraiegari Massimiliano della Asd Fiormonti Team, secondo Bondani Marco del Team Morichini Campion e terzo Leggeri Giorgio del Team Nardecchia Montini.