Ciclismo Opes, il podio di Aprilia va a Pergolesi e Raponi

Domenica 29 settembre si è svolta la 1° gara Andrea Maceroni, 16^ tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2024. A vincere è stato in prima partenza Marco Pergolesi della Ciampino Bike ed in seconda partenza è salito sul podio Enrico Raponi della asd Drago On Bike.

“Bellissima giornata di sport caratterizzata da una sontuosa gara organizzata dal team asd Sgauzzoni Aprilia – commenta la Commissione Ciclistica Opes – alla loro prima gara da organizzatori si sono impegnati tutti, riuscendo ad organizzare una grande prova con premi quasi per tutti gli iscritti. Un plauso dalla commissione e da tutte le squadre presenti al via”.

1^ partenza

La prima partenza è insolitamente proceduta con andatura molto tranquilla e attacchi sempre sotto controllo fino all’arrivo in volata. Classifica categoria rossi: primo Domenico Cartolano della Maximo Bike Lab, secondo Giovanni Rinicella del Team Nardecchia Montini e terzo Mattia Paletti del Team Nardecchia Montini. Classifica categoria gialli: primo Davide Bragazzi della asd Veloteam Latina, secondo Alessandro Trovarelli della asd Veloteam Latina e terzo Cristian Martinelli della asd Sgauzzoni. Classifica categoria celesti: primo Marco Pergolesi della asd Ciampino Bike, secondo Ugo Cardinale della asd Drago On Bike e terzo Luca Madaluni della asd Terracina Cycling.

2^ partenza

Nella seconda partenza un avvio ad altissima velocità che selezionava immediatamente il gruppo. L’azione principale vedeva l’attacco di Fraiegari Massimiliano della asd Fiormonti Team e di Flumeri Mauro della asd Ciampino Bike, i quali hanno preso un discreto vantaggio e sono stati poi agganciati da un altro drappello di fuggitivi. In seguito hanno ripreso la prima partenza e sono giunti all’arrivo insieme, dove poi in volata la asd Drago On Bike la faceva da padrone con i suoi due atleti Enrico Raponi e Fernando Di Magno guadagnando i posti di primo e secondo.

Classifica categoria verdi: primo Fernando Di Magno della asd Drago On Bike, secondo Angelo Calvano della asd Un Giro In Meno e terzo Marco Pezza del Team Nardecchia Montini. Classifica categoria blu: primo Enrico Raponi della asd Drago On Bike, secondo Orlando Battisti della asd Peloso Team e terzo Giovanni Campion del Team Morichini Campion. Classifica categoria neri: primo Giorgio Leggeri del Team Nardecchia Montini, secondo Paolo Monti della asd Ciampino Bike e terzo Giuseppe Conte del Team Morichini Campion.

Per non perdere gli sviluppi del circuito è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.