Ciclismo Opes, il podio di Pomezia va a Pantoni e Bandani

Si è svolta domenica 2 ottobre sotto la guida del Team Morichini Campion Bike, la tappa numero 14 del “Giro dell’Agro Pontino” Opes.

A salire sul gradino più alto del podio del I° Trofeo Città di Pomezia, sono stati Manuel Pantoni e Marco Bondani.

Il circuito ciclistico di Opes Latina continua ad animare ed appassionare le domeniche cittadine, arrivando a solcare stavolta le strade di Pomezia alla presenza di cento atleti. Sole e temperatura mite, mescolati al calore del pubblico incontrato sul tratto cittadino del percorso, hanno fatto da cornice ad una gara promossa a pieni voti.

“Vogliamo ringraziare vivamente il Team Morichini Campion Bike, che nella figura di Danilo Morichini e Campion Giovanni hanno saputo organizzare una gara a dir poco perfetta, all’interno di un contesto cittadino ostico e difficile quale quello di Pomezia – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Tramite loro, vogliamo ringraziare il Comando dei Vigili di Pomezia presente con moto e macchine, i Carabinieri della Locale Stazione presenti con le autovetture e l’Amministrazione locale. Da questa nuova squadra entrata in questo 2022 – aggiungono – è arrivata una risposta dirompente di affiatamento al gruppo, senza indulgi e remore di alcun tipo. Grazie Team Morichini Campion Bike”.

1^ Partenza

Sei giri di un percorso bellissimo sui fantastici sali e scendi che dividono l’abitato di Pomezia dalla zona Marina di Torvaianica. Pronti e via e gli alfieri della società organizzatrice, Team Morichini Campion Bike, subito in risalto con Renzo Panzetta ed un attacco in solitaria, presto richiuso e sostituito da Cristian Cimini Asd Center Bike, che arrivava da solo quasi a chiudere il primo giro. Il secondo giro vedeva attaccare ed evadere 5 uomini: Grigioni Gianmarco, Bragazzi Davide, Giordano Roberto, Turchetta Davide, Gabrieli Marco, ma la grande risposta del gruppo non si faceva attendere e prontamente richiudeva su 3 dei 5 attaccanti. Solamente in due restavano al comando: Bragazzi Davide e Grigioni Gianmarco. Ma la chiave di svolta della gara avveniva sulla 4° ascesa verso Pomezia, un attacco secco e perentorio di Pantoni Manuel portava via un terzetto con Cartolano Domenico e Picozza Gianpiero, a breve distanza seguiti da Cellini Angelo che non riusciva ad agganciarsi. I tre di comune accordo, alla fine del 5° giro, riuscivano a chiudere sui due attaccanti, continuare la loro marcia ed andare all’arrivo a giocarsi la vittoria della gara. In una gran volata a tre, Pantoni Manuel la spuntava su Cartolano Domenico e Picozza Gianpiero.

2^ Partenza

Gara tiratissima sin dalle prime battute, la prima ascesa verso Pomezia vede partire in fuga un terzetto composto da Bondani Marco, Cassetta Simone e Violetta Alessandro. I tre iniziano a marciare ad andatura sostenuta con cambi regolari. La tattica premia la fuga che in breve tempo guadagna un margine di vantaggio tale da mettere forse in cassaforte un piazzamento sul podio di giornata. Nelle retrovie vari atleti: Fernando Di Magno, Mauro D’Ercole, Federico Marsura, Pezza Marco, tentavano di evadere per potersi riagganciare ai tre di testa, ma nessun tentativo andava a buon fine. Solo alla 4^ tornata un drappello prendeva un piccolo vantaggio formato da Gianluca Serrecchia, Igino Alviti, Gianluca Battisti e Campion Giovanni, ma la presenza di due compagni di squadra degli uomini in fuga non dava il Pass per poter avvantaggiarsi. L’ultima tornata vedeva Simone Cassetta, perdere contatto dalla fuga e Marco Bondani, atleta di casa, effettuare un forcing per presentarsi all’arrivo in solitaria, come si suol dire, da profeta in patria. A completare il podio, Alessandro Violetta 2° e Campion Giovanni 3°.

Tutte le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino sono a cura di Foto4Go e sono consultabili QUI

La prossima avventura con il serpentone colorato del Giro dell’Agro Pontino è fissata per domenica 9 ottobre 2022 nel Comune di Cisterna con il Team Sportland con la tappa numero 15.

Restate aggiornati seguendo i canali dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

ROSSI

Pantoni Manuel – Asd Center Bike Cartolano Domenico – Bike Lab – Team Astolfi Cellini Angelo – Team Nardecchia Montini Strano Paniccia Alessio – Team Nardecchia Montini Corsetti Dario – Asd Center Bike

BLU

Picozza Gianpiero – Il Gatto E La Volpe Bragazzi Davide – Asd Veloteam Latina Cavaricci Daniele – Bike Lab – Team Astolfi Cardinale Ugo – Asd Peloso Team Turchetta Giuseppe Davide – Il Gatto E La Volpe

GIALLI

Violetta Alessandro – Asd Peloso Team Campion Giovanni – Team Morichini Campion D’ercole Mauro – Asd Nettuno Di Magno Fernando – Asd Drago On Bike Sacchetti Alessandro – Asd Nettuno

NERI

Bondani Marco – Team Morichini Campion Castellani Gianfranco – Asd Drago On Bike Leggeri Giorgio – Team Nardecchia Montini Campagna Luigi – Asd Drago On Bike Moriconi Pasquale – Asd Peloso Team Nardecchia Giuseppe – Asd Veloteam Latina

VERDI