Ciclismo Opes, in arrivo il 5° Trofeo Center Bike Velletri

Domenica 28 maggio è pronta ad andare in scena l’undicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes.

Stavolta la gara è sotto l’organizzazione della Asd Center Bike che presenta il 5° Trofeo Center Bike Velletri.

“La Center Bike del Presidente Fabio Pietrosanti è sinonimo di grinta ed esplosività – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Una società numerosissima e pienamente fidelizzata al Giro oramai da anni. Ci sbilanciamo nel dire che abbiamo la certezza matematica che sarà una gara spettacolare, vuoi per il percorso, ma vuoi per la loro grande capacità gestionale dell’evento”.

Il ritrovo è fissato come di consueto alle ore 7:00, presso Ristorante Sole Luna – Via Sole Luna a Velletri. La partenza alle ore 8.30.

Il percorso si snoderà come segue: partenza dal Ristorante Sole Luna Via Sole Luna – Via dei 5 Archi – Via Passo dei Coresi – Via di Carano – Via Sole Luna Arrivo presso Ristorante Sole Luna.

Per arrivare al traguardo il gruppo dovrà totalizzare 7 giri per un totale di 65 circa chilometri.