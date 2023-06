Ciclismo Opes, in arrivo il Trofeo Anzio Bike

Domenica 18 giugno 2023, si terrà la tappa numero 13 del circuito “Giro dell’Agro Pontino” di Opes Latina. Intitolata “Trofeo asd Anzio Bike”, la corsa ciclistica strutturata dall’omonima società, si svolgerà nel circuito denominato “Cavallo Morto” e sarà l’ultima gara prima della pausa estiva.

“L’organizzazione della 13^ tappa è affidata alla terza nuova società entrata in questa stagione 2023, la asd Anzio Bike – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Il presidente Leano Colaceci ed il suo team, carichi ed esplosivi, riportano il ciclismo amatoriale sulle strade del comune di Anzio. Il classico percorso di “Cavallo Morto”, con le sue molteplici curve da rilanci e la strada che tende a salire da un lato ed a scendere dall’altro, potrebbe essere terreno fertile per fughe decisive. Unica incognita non prevedibile sarà il vento”.

Il ritrovo è fissato alle 7 presso il Bar “I Casarecci”, in Piazza Sant’Anastasio ad Anzio (RM). La partenza ufficiale sarà data dal direttore di gara alle ore 8.30.

Il tracciato si svilupperà da via G. Paisiello (partenza) passando per via A. Cipriani – via Cavallo Morto – via G. Verdi – via R. Leoncavallo – via G. Paisiello, per un totale di 12 giri e 70 km circa.

Per tutti gli aggiornamenti seguire i canali dedicati, sulle pagine facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino e sul sito opeslatina.it.