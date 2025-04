Ciclismo Opes, in arrivo il XVII Trofeo Ifi Bike

Domenica 13 aprile 2025 si terrà la quarta tappa del circuito Opes “Giro dell’Agro Pontino” denominata XVII Trofeo Ifi Bike ed organizzata dall’omonima società asd Ifi Bike.

“Una tappa che si preannuncia avvincente – commenta la commissione ciclistica Opes – sarà una gara impegnativa con percorso misto, che metterà a dura prova la tenuta degli atleti. Ringraziamo il presidente Simone Sanclimenti, che insieme a Marco Benedetti stanno preparando il tutto al meglio per accogliere il plotone domenica 13 aprile a Palestrina, in terra romana”.

Il ritrovo della gara sarà a Palestrina (RM), precisamente in via Pio XII, 4 nei pressi della Banca BCL, a partire dalle ore 7:00. L’effettiva partenza sarà data alle ore 9:00, con un percorso che partirà dal piazzale del Cimitero Comunale e proseguirà in Via Loreto SP 20a, via Prato Bini, via Colle Silvano, via degli Olmi SP 57a, via Prenestina Nuova SR 155, via Santa Maria. Alla fine dell’ottavo giro si svolta per terminare in via Pio XII con arrivo presso il supermercato Conad.

La gara prevede 8 giri, con 3 punti da scalare, per un totale di 70 km circa.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com