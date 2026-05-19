Ciclismo Opes, in arrivo l’8° Trofeo Asd Center Bike

Domenica 24 maggio 2026 il circuito ciclistico Giro dell’Agro Pontino OPES, vivrà uno degli appuntamenti più intensi della stagione con l’11ª tappa del campionato, organizzata dalla ASD Center Bike.

Ad ospitare la manifestazione sarà la città di Velletri, pronta ad accogliere atleti e appassionati per l’8° Trofeo Asd Center Bike – 1° Memorial Piero Pietrantoni, una gara che si preannuncia combattuta e selettiva.

Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso il ristorante Sole e Luna, in via Sole e Luna a Velletri, mentre la partenza ufficiale verrà data alle ore 8.30. Gli atleti dovranno affrontare un circuito impegnativo di circa 70 chilometri complessivi, articolato su 7 giri attraverso via Sole e Luna, SP87/b Velletri-Nettuno, via Passo dei Coresi e via di Carano.

“Una tappa impegnativa, con uno strappo che metterà il gruppo alla prova della tenuta in salita – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Un percorso nervoso e tecnico, destinato a creare selezione soprattutto nelle fasi finali della corsa, dove resistenza e gestione delle energie saranno determinanti. Grande attenzione anche all’organizzazione curata dalla ASD Center Bike di Velletri e dal presidente Fabio Pietrosanti, da sempre punto di riferimento per il ciclismo del territorio. Precisione, attenzione ai dettagli e passione sono gli elementi che caratterizzano ogni evento firmato Center Bike, con l’obiettivo di garantire una giornata di sport all’altezza delle aspettative”.

Per questa 11ª tappa sono previsti inoltre punti importanti per la classifica generale, con 2 punti da scalare. Una domenica di grande ciclismo attende quindi Velletri, tra fatica, adrenalina e spettacolo sulle strade dei Castelli Romani.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World, Santa Carne e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com