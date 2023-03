Ciclismo Opes, in arrivo la 4° tappa targata Drago On Bike

In arrivo una nuova ed entusiasmante tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. L’ultima gara che chiuderà il mese di marzo è il Trofeo Rossetti e si correrà domenica 26, sotto l’organizzazione della Asd Drago On Bike. L’evento è dedicato alla memoria di Guido Solazzi e di Antonio Sarrecchia.

L’evento sarà il quarto appuntamento stagionale e si svolgerà a Doganella di Ninfa.

“Siamo in attesa del XII Trofeo della Drago On Bike, dove neanche la matematica è in grado di dare le stesse certezze del Capitan Sarrecchia nell’organizzazione di un evento del genere – commenta la commissione ciclistica Opes – Si torna a Doganella per la prima volta nel 2023 e nuovamente un percorso ondulato, dove curve da rilanci, saranno il live motive della quarta tappa del giro. Prevediamo una folta partecipazione ed elevate velocità. Una cosa sarà certa, lo spettacolo che il gruppo saprà regalare, oramai, ad un folto pubblico che ci segue con passione”.

Si partirà dunque da Doganella con ritrovo alle ore 7.30 presso il Bar Bandelloni. Lo start ufficiale sarà dato alle 9.

Il percorso di 70 km interesserà: via Ninfina II, via Armellini, via Castelloni, via Alessandro III, via Corana e arrivo a Doganella.

Per tagliare il traguardo, il tracciato dovrà essere ripetuto per 8 volte.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.