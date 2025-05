Ciclismo Opes, in palio a Doganella il Trofeo Veloteam

Domenica 25 maggio si terrà il Trofeo Asd Veloteam Latina. La tappa numero dieci del Giro Dell’Agro Pontino Opes sarà realizzata sotto l’organizzazione dell’omonima società asd Veloteam Latina. Gli atleti sono chiamati a radunarsi per le 7 presso il Bar Bandelloni a Doganella di Ninfa. La partenza sarà data alle 8.30. Per giungere al traguardo posto presso l’agriturismo “La Cantina”, si dovrà percorrere per cinque volte il tracciato di gara e nello specifico si partirà da Doganella Di Ninfa e si proseguirà per via La Gialla, via Murillo, via Ninfina, via Armellini , via Alessandro III , via Corana e rientro a Doganella Di Ninfa.

“Pronti per disputare la decima tappa del circuito del Giro dell’Agro Pontino che si terrà a Doganella Di Ninfa con il team di Latina dell’avvocato Antonio Orlacchio – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Anche quest’anno come suo solito, la Veloteam propone un circuito inedito, più lungo e con un arrivo che si rende insidioso, già teatro di altre gare. Per questo – spiegano – è molto importante prendere da subito le prime posizioni per avere qualche possibilità di vittoria”.

Saranno circa 70 i km da affrontare per tagliare il traguardo e la gara scalerà tre punti. Chi conquisterà la tappa stavolta? Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com