Ciclismo Opes Latina, alla 13a tappa vincono Trovarelli e Linari

Oltre 120 partenti hanno onorato la ripartenza del Giro dell’Agro Pontino 2023 dopo il break estivo. Ritrovo ed Iscrizioni, nonché premiazione Finale Presso il Bar Sampaolo, località Mazzocchio Comune di Pontinia, il circuito di 12 giri sempre nella medesima località all’interno del Consorzio Mazzocchio II. Dopo aver messo in sicurezza il percorso e soprattutto dopo il Controllo delle autorità locali Vigili del Comune di Pontinia, che ringraziamo vivamente per la cortese collaborazione, Il direttore di Gara Lorenzo Quattrini dava il via.

1° Partenza

3 squadre predominanti ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM, ASD BIKE LAB TEAM ASTOLFI ed ASD CENTER BIKE, e molte meteore solitarie impazzite all’interno del gruppo, davano vita a continui scatti e controscatti che caratterizzavano 8 dei 12 giri. Ma a 4 giri dall’arrivo un terzetto composto da: Fabrizio Trovarelli, Madaluni Luca, Gianpiero Picozza, riuscivano a guadagnare 25/30 secondi sul resto del gruppo che trainato dalla squadra organizzatrice ASD ANZIO BIKE e dall’ASD USC NARDECHIA MONTINI TEAM, provavano a ricucire il gap. Purtroppo dalla testa, per motivi di punteggi, perdevano contatto Madaluni Luca e Picozza Gianpiero, ma Trovarelli Fabrizio riusciva a resistere alla prepotente reazione del gruppo e tagliava il traguardo con 10 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Gabrieli Marco secondo e Raponi Enrico ottimo terzo

2° Partenza

Una vittoria finale, quella di LINARI UMBERTO, arrivata dopo un lungo e perfetto lavoro della ASD CENTER BIKE. il folto gruppo e la voglia di ripartire con le gare e con non poco sano agonismo, ha messo in campo forze sconosciute da parte di tutti gli atleti, non permettendo fughe degne di nota ma lottando costantemente con un’altissima velocità. tra i più attivi in gara bisogna citare Giordano Roberto, Massimiliano Fraiegari, Dandini Arturo e Di Magno Fernando. Ma la risoluzione della gara avveniva in uno scontro frontale e diretto nel lungo viale di arrivo. Una volata Imperiosa di Linari Umberto gli permetteva l’arrivo con qualche metro di vantaggio su Di Magno Fernando secondo, e Mauro D’Ercole terzo.

La Commissione

“Siamo pienamente soddisfatti di questa ripartenza Settembrina. Buono il numero dei partecipanti, Buono il contesto organizzativo, Ottima la Società Organizzatrice ASD ANZIO BIKE. Tutti elementi che hanno permesso la riuscita di questa 13^ Tappa Non potevamo chiedere di più”