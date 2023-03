Ciclismo Opes, Pantoni e Cacciotti conquistano Doganella

Si è tenuta domenica 26 marzo, la 4^ tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2023. L’appuntamento denominato Trofeo Rossetti, si è svolto per le vie di Doganella di Ninfa, sotto l’organizzazione della asd Drago On Bike di Gianluca Sarrecchia ed è stato dedicato alla memoria di Guido Solazzi e di Antonio Sarrecchia.

A salire sul gradino più alto del podio, in prima partenza Manuel Pantoni della Center Bike ed in seconda partenza Paolo Cacciotti della Drago On Bike.

“L’associazione Drago On Bike con Gianluca Sarrecchia alla guida, rappresenta non solo storicità per il Giro dell’Agro Pontino, ma una garanzia di grandi eventi unita ad una grande capacità organizzativa – sottolineano dalla commissione ciclistica Opes – Zona ritrovo, percorso, carovana di gara, tutto allestito per tempo per permettere lo svolgimento di ogni operazione, pre e post gara, nei giusti tempi e modi. Un memorial che in questo 2023 ha saputo nuovamente lasciare il segno”.

Ora testa alla quinta tappa del circuito, che si terrà nuovamente a Doganella, domenica 2 aprile e sarà organizzata dall’Asd Emme2Erre, new entry 2023 del circuito.

Clicca qui per vedere tutte le foto della gara

Vediamo cosa è successo in gara.

1° Partenza

Al fischio di via del direttore di gara, iniziava la lotta serrata ed il primo scatto di Giorgio Leggeri veniva presto richiuso. Una media stratosferica è stata la protagonista della giornata, non permettendo a nessun allungo di creare fughe. Solamente al 4° giro riusciva a sganciarsi, sullo strappo più duro, un drappello di 7 unità composto da Manuel Pantoni ASD CENTER BIKE, Fabrizio Trovarelli e Marco Gabrielli ASD BIKELAB TEAM ASTOLFI, Enzo Di Prospero ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM, Luca Maggi ASD VELOTEAM, Luca Quattrini e Mattia Polidori ASD FIORMONTI TEAM. Ma la tenacia in gruppo di ASD ANZIO BIKE, ASD EMME2ERRE ed ASD IL GATTO & LA VOLPE, squadre rimaste fuori dalla fuga, permetteva il ricongiungimento all’inizio dell’ultimo giro. Per la terza gara su quattro, grandi manovre per arrivo di gruppo in volata vinta per la seconda domenica consecutiva da Manuel PANTONI su Alessandro MENEGON secondo, e Stefano FARAONE terzo.

2° Partenza

Il percorso fortemente ondulato e le numerose ripartenze da fermo, non sono stati validi deterrenti per poter moderare la velocità, tanto da tenere il gruppo compatto per i primi due giri. Al terzo giro partiva il tentativo giusto con quattro uomini: Cacciotti Paolo ASD DRAGO ON BIKE, Giordano Roberto ASD CENTER BIKE, Barcellan Marco ASD CIAMPINO BIKE, Pezza Marco ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM. Il gruppo provava a reagire ma nessuna azione riusciva a chiudere lo svantaggio dai fuggitivi. Solo al 7° giro, un drappello composto da De Cicco Rino ASD DRAGO ON BIKE, Dandini Arturo e Battisti Orlando PELOSO TEAM, Alviti Igino ASD CENTER BIKE, Battisti Gianluca ASD USC NARDECCHIA MONTINI TEAM, riusciva a sganciarsi dal gruppo ma senza colmare il distacco con i primi quattro, che si giocavano l’arrivo in una volata vinta da Paolo Cacciotti su Roberto Giordano secondo e Barcellan Marco terzo.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

ROSSI

Pantoni Manuel – Asd Center Bike Menegon Alessandro – Asd Veloteam Latina Bragazzi Gabriele – Asd Veloteam Latina Quattrini Luca – Asd Fiormonti Team Di Giovanni Matteo – Team Nardecchia Montini

BLU

Faraone Stefano – Asd Anzio Bike Cavaricci Daniele Bike Lab – Team Astolfi Leggeri Giorgio – Team Nardecchia Montini Pergolesi Marco – Asd Ciampino Bike Rossi Fabrizio – Asd Center Bike

VERDI

Cacciotti Paolo – Asd Drago On Bike Giordano Roberto – Asd Center Bike Barcellan Marco – Asd Ciampino Bike De Cicco Gennaro – Asd Drago On Bike Alviti Igino – Asd Center Bike

GIALLI

Pezza Marco – Team Nardecchia Montini Dandini Arturo – Asd Peloso Team Battisti Orlando – Asd Peloso Team Pietrobono Dino – Asd Veloteam Latina Sambucci Sandro – Asd Terracina Cycling

NERI