Ciclismo Opes, Pantoni e Zampa vincono il Memorial Peloso

Domenica 17 marzo si è svolta la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, il Memorial Marino Peloso, organizzato dall’omonima società. A vincere la prima partenza Manuel Pantoni della asd Center Bike, mentre in secondo avvio trionfa Zampa Roberto della asd Il Gatto e la Volpe. In palio in questa gara anche i premi a squadre vinti rispettivamente dalla Anzio Bike e Drago On Bike.

“L’asd Peloso Team si è resa protagonista di una grande giornata di sport nel capoluogo pontino – commenta la commissione ciclistica Opes – Giunto ormai alla sua XII edizione, il Memorial Marino Peloso è ormai diventato una classico delle gare nel contesto laziale. Una gara da sempre considerata molto prestigiosa dove gli atleti vendono cara la pelle per aggiudicarsi la vittoria finale. Bisogna ringraziare il patron Massimo Peloso e tutto il suo team per il grande lavoro svolto materialmente sul percorso e per i numerosi premi messi in palio ed è doveroso ringraziare l’amministrazione di Latina che su nostra richiesta si è resa subito disponibile per il riempimento delle buche su tutta via Pennacchi – ex via del Lido”. Vediamo cosa è successo nelle due partenze.

1^ partenza

La prima partenza si è caratterizzata dall’alta velocità dei corridori con gruppo sempre compatto; 43 km orari di media, vari tentativi rintuzzati ma poco significativi. A metà corsa l’atleta Fanton della asd Veloteam Latina tentava un’azione di vari chilometri in solitaria ma poi veniva ripreso, quindi volata a ranghi compatti che vedeva il bis di vittoria dopo aver vinto anche domenica scorsa, di Manuel Pantoni della asd Center Bike su Giovanni Rinicella del Team Nardecchia Montini. Giungeva terzo Matteo Corsico della Emme2Erre.

Il trofeo di squadra messo in palio dal Peloso Team per la squadra con il maggior punteggio tra i primi dieci assoluti è stato assegnato invece alla Asd Anzio Bike.

Classifiche categoria – Rossi: primo Pantoni Manuel della Center bike, secondo Rinicella Giovanni del Team Nardecchia Montini e terzo Corsico Matteo della Emme 2 Erre. Gialli: primo Menegon Alessandro della asd Anzio Bike, secondo Cavaricci Daniele del Maximo- Bilke Lab e terzo Bragazzi Davide della Asd Veloteam Latina. Celesti: primo Rosi Marco della asd Anzio Bike, secondo Lucrelli Giovanni della Asd IFI Bike e terzo Tartaglia Samuel della Asd Veloteam Latina.

2^ partenza

La seconda partenza a differenza della scorsa gara si è svolta sempre con il gruppo compatto, i pochi e sterili tentativi sono stati sempre tempestivamente soppressi dalle tante squadre di velocisti determinate a portare in volata la gara per aggiudicarsi l’ambito Memorial Marino Peloso. La media è stata quindi molto alta, circa 41 km/h e la gara è entrata nel vivo nell’ultimo tratto di strada, molto insidioso, che portava all’arrivo. Giovanni De Carolis della Emme 2 Erre rompeva gli indugi a meno 1 km all’arrivo guidando il suo velocista Raponi Enrico. Le altre squadre non rimanevano a guardare e oltre ai velocisti singoli Zampa Roberto, Massimo Peloso e Calvano Angelo, provava una timida organizzazione la Asd Drago On Bike con tre dei suoi velocisti Di Magno Fernando, Di Magno Roberto e Sarrecchia Gianluca, che riescono così a vincere il trofeo di squadra piazzando ben tre atleti nei primi dieci. Si decideva tutto negli ultimi metri con la vittoria di Roberto Zampa su Angelo Calvano e terzo finiva Enrico Raponi.

Classifiche di categoria – Verdi: primo Calvano Angelo della Asd Un Giro In Meno, secondo Pannozzo Luca della Asd Terracina Cycling e terzi e quarti la coppia della Asd Drago On Bike Di Magno Fernando e Sarrecchia Gianluca. Blu: primo Raponi Enrico della Asd Emme 2 Erre, secondo Di Magno Roberto e terzo Rossi Dino della Asd Veloteam Latina. Neri: primo Zampa Roberto della Asd Il Gatto e la Volpe, secondo Monti Paolo della Asd Ciampino Bike e terzo Peloso Massimo della Asd Peloso Team.

La terza tappa del Giro dell’Agro Pontino si svolgerà domenica 24 marzo a Cisterna di Latina, località Olmobello, sotto l’organizzazione della Asd Sportland. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali dedicati su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino.