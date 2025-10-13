Ciclismo Opes, Patruno e Raponi vincono il 15^ Memorial Giuliani

Domenica 12 ottobre 2025 si è svolta con gran successo a Frasso (Sonnino), la ventiduesima tappa del circuito ciclistico Opes Giro dell’Agro Pontino, valida come 15° Memorial Davide Giuliani. L’evento, organizzato dal Terracina Cycling Team ha visto trionfare in prima partenza Renato Patruno della Maximo Bike Lab mentre in secondo avvio Enrico Raponi della Asd Drago On Bike.

“È andata in scena la 22esima tappa del circuito nelle ridenti campagne di Frasso frazione di Terracina – commenta la commissione ciclistica Opes – La gara è stata ben organizzata dal team Terracina Cycling guidata da Gianluca D’Amico e Fabio Farozza ed è stata anche Memorial di Davide Giuliani, alla presenza del papà Sergio che ogni anno ci tiene a far disputare questa gara in sua memoria . Ci sono stati molti premi anche più dei primi cinque canonici di categoria e tutto si è svolto in maniera piacevole. La gara è stata caratterizzata anche dalla vincita di due prosciutti messi in palio per le squadre che riuscivano ad ottenere i migliori risultati. Nella prima partenza, il premio è stato vinto dalla Maximo Bike Lab con primo e terzo assoluto e nella seconda partenza il premio è stato aggiudicato dalla Drago On Bike con primo e terzo assoluto”.

1 partenza

Partenza subito ad altissima velocità tra i corridori con un ritmo forsennato che ha caratterizzato le prime due tornate. La svolta a due giri dal termine, dove si formava un gruppetto di circa dieci atleti che in comune accordo riuscivano ad arrivare all’arrivo per disputarsi la vittoria, che andava a Renato Patruno della Maximo Bike Lab. Secondo un ottimo Lucarelli Gabriele della Asd Fiormonti Team che mancava di poco la vittoria. Terzo sul podio Gabrieli Marco della Maximo Bike Lab.

Classifiche categoria rossi, primo Patruno Renato della Maximo Bike Lab, secondo Lucarelli Gabriele della Asd Fiormontii Team e terzo Mastrodomenico Vincenzo della Asd Terracina Cycling. Categoria gialli, primo Gabrieli Marco della Maximo Bike Lab, secondo Fiore Alessandro della UC Paliano e terzo Riggi Pierfrancesco della Asd Bike Racing Gioppy.

2 partenza

Gara condotta sempre ad una velocità costante con qualche sporadico tentativo di fuga, ma senza successo. Le squadre si sono controllate tra di loro perché la gara era l’ultima occasione stagionale per i tanti velocisti presenti ed ognuna voleva portare il proprio a disputare lo sprint finale. E cosi è stato e ad avere la meglio è stato Enrico Raponi della Asd Drago On Bike che batteva Conte Giuseppe del Team Morichini Campion e Sarrecchia Gianluca, anche lui della Asd Drago On Bike.

Categoria Verdi: primo Sarrecchia Gianluca della Asd Drago On Bike, secondo Bonesi Marco della Asd Nettuno Bike e terzo Pannozzo Luca della Asd Terracina Cycling. Categoria Blu: primo Raponi Enrico della Asd Drago On Bike, secondo Soldi Giuseppe della Asd Veloteam Latina e terzo Mariani Riccardo della UC Paliano. Categoria Neri: primo Conte Giuseppe del Team Morichini Campion, secondo Peloso Massimo della Asd Peloso Team e terzo Tartaglia Massimo del Team Morichini Campion.