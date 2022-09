Ciclismo Opes, pronto il I° Trofeo Città di Pomezia

In arrivo il I° Trofeo Città di Pomezia, 14esima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. Domenica 2 ottobre 2022, si ritorna sulle strade di Pomezia con il Team Morichini Campion Bike, società nuova e grande rivelazione di questa stagione 2022.

“I ragazzi del Team capitanati da Danilo Morichini e Giovanni Campion, hanno saputo dimostrare e guadagnarsi immediatamente la fiducia del gruppo – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – per la loro capacità atletica come team, ma soprattutto per l’impegno nell’organizzare ben due tappe del Giro dell’Agro Pontino 2022. Il percorso vista la conformazione geografica della zona, sarà ondulato e sicuramente soggetto a vento che potrebbe spirare tanto dalla Capitale, quanto dalla vicina fascia costiera. Quindi aspettiamoci fughe capaci di arrivare a giocarsi la vittoria finale”.

Il ritrovo della gara si terrà alle ore 7 a Pomezia, in via Castelli Romani, presso la Tavola Calda Cloe-Supermercato Elite. Lo start sarà dato alle ore 9.

Il percorso si divide in un tratto turistico composto da: Via Castelli Romani – Via Roma – Via Virgilio – Via Fratelli Bandiera – rotonda a sinistra Via Alcide de Gasperi e dal percorso ufficiale: Via Alcide De Gasperi – Via Giuseppe Di Vittorio – Via Giovanni Gronchi – Via Selva Piana – Via Torvaianica Alta – Via di Campo Selva – Via del Mare –Via Fratelli Bandiera da ripetersi 7 volte.

Dal 7° giro, dalla rotatoria di Via Fratelli Bandiera si svolterà a sinistra in Via Salvo D’Acquisto con l’arrivo davanti all’ISS Copernico, per un totale di 65 km.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.