Ciclismo Opes, pronto il trofeo Emme2Erre, 5° tappa stagionale

In arrivo la tappa numero cinque di calendario del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”.

La gara denominata Trofeo ASD Emme2Erre, si terrà domenica 2 aprile sotto l’organizzazione dell’omonima società, new entry della stagione 2023.

Si correrà nel circuito in località Doganella di Ninfa – Cisterna di Latina, percorso ormai noto ai tanti ciclisti che prendono parte agli appuntamenti domenicali.

“Dopo un inizio di stagione che possiamo definire sfavillante, ci avviamo verso la prima pausa stagionale data dalle festività Pasquali – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Domenica 2 aprile 2023 saremo nuovamente sul circuito di Doganella di Ninfa, per la 5^ tappa e a dettar legge organizzativamente parlando, sarà una new entry 2023, l’ASD Emme2Erre con il suo capitano Giovanni De Carolis. Società che ha dimostrato di saper stare alle regole del gruppo, cosa non da poco e che ci fa sbilanciare nel dare piena fiducia ai ragazzi del team che sapranno allestire una gara degna di nota”.

Il percorso è lo stesso della 4^ tappa disputata domenica scorsa, ma l’unica differenza che metterà in difficoltà le ruote veloci, sarà l’arrivo posto sullo strappo di Via Castellone. Saranno dunque interessate a Doganella di Ninfa: Via Ninfina II – Via Armellini – Via Castellone – Via Alessandro III – Via Corana – Doganella di Ninfa – ARRIVO presso Via Castellone. Saranno 8 i giri da percorrere per circa 70 km totali.

Nuovi orari per ritrovo e partenza, che saranno mantenuti per tutta la durata del circuito. Ritrovo: ore 7:00 presso Bar Bandelloni e partenza ore 8:30.

Chi salirà sul podio della quinta tappa? Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.