Ciclismo, Opes saluta la stagione 2022 del Giro dell’Agro Pontino

In un clima di grande festa ed allegria si sono tenute le premiazioni finali del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. L’ultimissimo appuntamento, il più coinvolgente, che ha messo il sigillo all’incredibile stagione 2022 con la cena di fine anno alla presenza di centoventi persone tra atleti e staff, presso il ristorante Al Primo Piano di Latina.

Si inizia con l’arrivo spumeggiante del gruppo ciclisti, a dimostrazione di una serata all’insegna della grande amicizia goliardica che unisce il popolo delle due ruote, fuori da numeri e medie orarie. Poteva solamente essere questa la degna conclusione di una stagione vissuta a ritmi elevatissimi e con numeri più che soddisfacenti.

A vincere il circuito 2022 totalizzando il maggior numero di punti e conquistando le nuovissime maglie leader della classifiche generali, per la categoria dei rossi Manuel Pantoni Center Bike, per i blu Gianpiero Picozza Il Gatto & La Volpe, per i verdi Gianluca Sarrecchia Drago On Bike, per i gialli Giovanni Campion Morichini Campion Bike, per i neri Massimo Peloso Peloso Team. Le maglie leader saranno nuovamente protagoniste nella tappa di apertura del 2023, indossate e schierate in partenza davanti al gruppo.

Conquista il premio di società della classifica a squadre, redatta sulla base dal maggior numero di presenze in gara, la Asd Drago On Bike di Gianluca Sarrecchia che detiene il titolo per il secondo anno consecutivo. Al secondo posto la Center Bike e terzo gradino del podio per la Veloteam Latina. Anche per tutti loro, premi e riconoscimenti. Inoltre, tutte le società presenti sono state premiate, così come tutti i piazzamenti fino alla quinta posizione.

“Siamo fieri di avere ottenuto grandi risultati in questa lunga stagione 2022 – commenta la commissione ciclistica Opes – Ringraziamo vivamente lo staff Opes, il service, le testate giornalistiche che ci danno ampio spazio, gli sponsor, le amministrazioni comunali coinvolte nel giro, ma soprattutto i presidenti di società e gli atleti, che con tutte le energie possibili ci seguono in questo progetto che è divenuto una realtà sempre più importante ed affermata”.

La stagione si chiude infatti con un bilancio totale di 300 ciclisti coinvolti nelle tappe, con una media di 100 partenti a gara e ben quattordici società iscritte al torneo.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questo 2022 – commenta il presidente del comitato provinciale Opes Latina Daniele Valerio presente alla cena con lo staff Opes – dati alla mano, il circuito ha subito un incremento esponenziale di partecipanti e squadre aderenti e molte sono le nuove adesioni sopraggiunte per il 2023. Questo ci gratifica ed incentiva ad investire in questo settore. Grazie a tutta la commissione ciclistica per il prezioso lavoro svolto e grazie a tutti coloro che hanno preso parte al Giro dell’Agro Pontino 2022. Ringrazio infine gli sponsor che ci accompagnano durante l’anno supportando le iniziative Opes tra cui il settore ciclistico, Bianchi Assicurazioni, Alvi Distributori Automatici, Stratego, Ibms Design, Autoitalia, Autoeuropa, Net In Progress”.

Presente inoltre in serata, l’amico e collaboratore Lorenzo Quattrini responsabile del service e direttore di gara, che nel suo intervento ha saputo sottolineare l’importanza di queste serate che uniscono, che permettono una maggiore conoscenza delle squadre ed incrementano il rispetto, l’armonia e la tranquillità, elementi che facilitano l’espletamento dei suoi compiti in gara, dalla partenza all’arrivo.

Per ultimo, ma non di poca importanza, la consegna di un trofeo a due partner di questa stagione 2023, Corsetti Carni nella persona di Dario Corsetti e Level Bike Word nella persona di Angelo Imbemba, che hanno supportato la stagione 2022.

Sono molte le nuove richieste di adesione per la stagione 2023 e lo staff Opes è già a lavoro per garantire una nuova progettualità per la prossima stagione, con grandi novità in arrivo.

Di seguito i primi 5 piazzamenti della classifica finale di ogni categoria

ROSSI

Pantoni Manuel – Asd Center Bike Cellini Angelo – Team Nardecchia Montini Leggeri Andrea – Team Nardecchia Montini, Guratti Fabio – Asd Veloteam Latina e Petrucci Floriano Asd Center Bike Costantini Alessandro – Asd Center Bike Ranaldi Andrea – Asd Sportland

BLU

Picozza Gianpiero – Il Gatto e La Volpe Soldi Giuseppe – Veloteam Latina Casconi Paolo – Paco Team Rossi Fabrizio – Center Bike Tuchetta Giuseppe Davide – Il Gatto e La Volpe

VERDI

Sarrecchia Gianluca – Drago On Bike Testa Roberto – Ciclistica Latina Battiti Gianluca – Team Nardecchia Montini Garofalo Massimo – Team Nardecchia Montini Bonesi Marco – Asd Nettuno

GIALLI

Campion Giovanni – Team Morichini Campion Di Magno Fernando – Asd Drago On Bike Pezza Marco – Team Nardecchia Montini Cassetta Simone – Ciclistica Latina Rossi Dino – Veloteam Latina

NERI