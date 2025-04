Ciclismo Opes, successo capitolino. A Clazzer e Soldi il IX Trofeo Nettuno

Settimana avvincente per il Giro dell’Agro Pontino Opes con le tappe numero cinque e sei di calendario che si sono svolte con successo e partecipazione rispettivamente presso le Terme di Caracalla a Roma ed a Borgo Santa Maria.

Lo scorso giovedì 24 aprile 2025 in scena il 78esimo Gran Premio della Liberazione Lazio Bike Festival in compagnia dell’Etrusca Logic Bike presso le Terme di Caracalla, una gara entusiasmante e ricca di storia per il Giro dell’Agro Pontino che ha visto il plotone correre nel centro storico di Roma su un circuito interamente chiuso al traffico, selettivo e imprevedibile rovinato solo da un forte temporale nel finale che ha scompigliato le tattiche e gli arrivi.

“Gara svolta regolarmente e con sobrietà rispettando un minuto di silenzio per il nostro amato Papa – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Si è svolta con due partenze suddivise in base all’età, la prima fino a 49 anni e la seconda da 50 anni in poi. Nella prima partenza dopo un paio di giri il gruppo si spezza in due tronconi arrivando così al traguardo. Nella seconda partenza – aggiunge la commissione ciclistica Opes – dopo alcune tornate si formava un gruppetto di fuggitivi che si disputavano la vittoria finale , il restante degli atleti si raggruppavano tutti in un unico gruppo per giocarsi i piazzamenti di rincalzo”.

Di seguito gli arrivi per categoria. In prima partenza Rossi: primo Cabreros John della asd Cicli Petta, secondo Rinicella Giovanni della Asd Bike Racing Gioppy e terzo Fiorentini Matteo della Asd Ifi Bike. Gialli: primo Orcame Fabio della Aniene Bike, secondo Serangeli Luigi della Asd Center Bike e terzo Madaluni Luca della Asd Terracina Cycling. In seconda partenza: verdi primo Bonesi Marco della Asd Nettuno, secondo Pacitti Alessandro della U.C. Paliano e terzo Pistolesi Alexandro della Terenzi Sport Eventi. Categoria Blu primo Gabrielli Stefano della U.C. Paliano, secondo Casconi Paolo della Asd Veloteam Latina e Terzo Battisti Orlando della Asd Peloso Team. Categoria Neri: primo Carpentieri Terenzio della Ifi Bike, secondo Bondani Marco del Team Morichini Campion, terzo Tartaglia Massimo del Team Morichini Campion.

Domenica 27 aprile si è svolta invece la 6^ tappa del circuito sotto l’organizzazione della asd Nettuno Bike, che ha condotto il IX Trofeo della società a Borgo Santa Maria.

“Giornata tipica primaverile che ha fatto da cornice ad una bella gara che ha visto tanti atleti al via nel circuito di Borgo Santa Maria – commenta la Commissione Ciclistica Opes – A trionfare in prima partenza Simone Clazzer della Bike Racing Gioppy ed in seconda partenza Giuseppe Soldi della Asd Veloteam Latina”.

In primo avvio, vari tentativi ma l’andatura altissima non permetteva delle fughe. Al penultimo giro si formava una coppia composta da Elio Colozzi del Team Nardecchia Montini e Fiorentini Matteo Ifi Bike che provavano ad arrivare all’arrivo ma venivano ripresi a 200 metri dal gruppo in volata.

Classifiche categoria: rossi primo primo Simone Clazzer della Asd Bike Racing Gioppy, secondo Gabriele Cecchetti della Asd Ifi Bike e terzo Daniele Tegon della Asd Bike Racing Gioppy. Gialli: primo Fabio Orcame della Asd Aniene Bike, secondo Luigi Serangeli della Asd Center Bike e terzo Fabio Guratti della Asd Veloteam Latina.

In secondo avvio si parte da subito con un ritmo incalzante tantissimi tentativi di fuga da parte di molti atleti ma sempre neutralizzati dal gruppo fino a giungere al sesto degli otto giri previsti dove un terzetto di atleti composto da Giuseppe Soldi della Asd Veloteam Latina, Stefano Faraone della Asd Anzio Bike e D’Ercole Mauro Della Asd Nettuno Bike, prende vantaggio sul gruppo. In comune accordo riescono così a disputare la mini volata per aggiudicarsi la gara che va a Giuseppe Soldi. Classifica categoria verdi: primo Mauro D’Ercole della Asd Nettuno Bike, secondo Stefano Faraone della Asd Nettuno Bike e terzo Gianluca Sarrecchia della Asd Drago On Bike. Classifica categoria blu: primo Giuseppe Soldi della Asd Veloteam Latina, secondo Giovanni Campion del Team Morichini Campion e terzo Renzo Panzetta della Asd Drago On Bike. Classifica categoria neri: primo Natale Lauri della Asd Peloso Team, secondo Franco De Santis della ASD Etrusca Terenzi e terzo Marco Rosi della Asd Emme Due Erre.

Il Giro dell’Agro Pontino torna domenica 4 maggio 2025 al circuito di Mazzocchio con la gara organizzata dal team Il Gatto e La Volpe. Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri.