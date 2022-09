Ciclismo Opes, torna il Giro dell’Agro Pontino con il finale stagionale

Torna il prossimo 18 settembre l’appuntamento con il circuito ciclistico “Giro dell’Agro Pontino” Opes.

Dopo la pausa estiva, riprendono le attività su strada con il rush finale che vedrà il termine delle corse ciclistiche della stagione 2022. Con un intenso calendario che ha preso piede lo scorso marzo, gli appuntamenti con il settore delle due ruote proseguiranno fino a fine ottobre. Le corse ciclistiche infatti, cominciano con la bella stagione primaverile e si concentrano nel finale prima dell’inizio dell’inverno.

“Oramai la classica pausa dei mesi di luglio ed agosto è terminata. La macchina organizzativa, per certi versi non ha quasi mai smesso di funzionare, per far sì che già da domenica 18 settembre si potesse tornare sulle strade del Comune di Aprilia con i nostri agguerriti ciclisti – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Altro piccolo break il 25 settembre per le elezioni nazionali e poi dritti in volata con le prime 3 domeniche del mese di ottobre per chiudere in grande stile questo superlativo, almeno fin ora, 2022. Crediamo che siano quattro gare decisive per chi ancora aspirasse alla singola vittoria stagionale, ma ancor di più per chi aspira alla vittoria delle classifiche generali, pertanto – concludono – buon finale di stagione a tutti”.

Settembre sarà caratterizzato dunque dall’evento realizzato sotto l’organizzazione dell’Asd Paco Team, in programma domenica 18 ad Aprilia, in Località San Vincenzo. Poi ci sarà una domenica di stop per dare spazio alle elezioni del 25 settembre.

Domenica 2 ottobre si riparte con l’Asd Team Morichini Campion Bike con la gara che si terrà tra le vie di Pomezia. Domenica 9 ottobre sarà invece la volta dell’Asd Sportland, che porta il serpentone del Giro dell’Agro Pontino a Cisterna di Latina.

A chiudere il fitto calendario ci penserà l’Usc Nardecchia – Montini Team, che in data 16 ottobre realizzerà la gara in quel di Sezze.

Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.