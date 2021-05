Ciclismo Opes, Trovarelli e De Amicis conquistano il podio a Velletri

Il week end appena trascorso ha ospitato una nuova tappa del Giro dell’Agro Pontino targato Opes Latina.

Stavolta, gli amici delle due ruote hanno calcato le strade di Velletri, per una domenica di sport e competizione. A conquistare il podio della terza tappa ciclistica denominata “3° Trofeo Center Bike”, sono stati Fabrizio Trovarelli della Bike Lab Team Astolfi e Fabrizio De Amicis della Peloso Team.

Circa 90 i ciclisti in gara che si sono dati battaglia su un percorso di 64 km che ha preso il via dal ristorante Sole Luna per 8 km ripetuti 8 volte.

“Prosegue in sicurezza il Giro dell’Agro Pontino – commenta Michele Romaggioli – responsabile del settore Ciclismo Opes. Grande soddisfazione per la riuscita di questa tappa, nonostante il periodo in cui viviamo ci mette di fronte a tantissime accortezze organizzative. Ma noi cerchiamo di concretizzare al meglio per offrire ogni domenica un appuntamento di richiamo che appassiona sempre più persone al mondo del ciclismo, che coinvolge e che si è radicato nel territorio”.

Le due partenze hanno offerto gare combattute. Vediamo i vincitori assoluti.

Nella prima partenza, primo assoluto Fabrizio Trovarelli della Bike Lab Team Astolfi , seguito da Luca Madaluni della Terracina Cycling e terza piazza per Enzo Di Prospero del Team Nardecchia Montini.

Nella seconda partenza, Fabrizio De Amicis della Peloso Team conquista il podio. Secondo posto per Fernando Di Magno della Drago On Bike, mentre terzo gradino per Marco Bonesi della Asd Nettuno.

Il gruppo è suddiviso in 5 categorie: rossi fino a 37 anni, blu dai 38 anni in poi, verdi fino ai 49 anni, gialli da 50 a 57 anni e neri dai 58 anni in su.

Scopriamo i vincitori di categoria.

Categoria rossa

In testa Fabrizio Trovarelli, seguito da Luca Quattrini della Asd Fiormonti e terzo Francesco Saccucci del Team Nardecchia Montini.

Categoria blu

Primo assoluto Luca Madaluni, a seguire Enzo Di Prospero del Team Nardecchia Montini e Christian Astolfi del Bike Lab Team Astolfi.

Categoria verde

Primo assoluto Marco Bonesi, seconda posizione per Simone Cassetta della Ciclistica Latina e terzo Gianluca Battisti della Terracina Cycling.

Categoria Gialla

Fernando Di Magno al comando, seguito da Massimo Sciotti della Bike Lab Team Astolfi e terzo Marco Pezza della Terracina Cycling.

Categoria Nera

Primo Fabrizio De Amicis, secondo assoluto il compagno di squadra del Peloso Team, Pasquale Moriconi e terzo Luigi Campagna della Drago On Bike.

La prossima tappa in calendario è per domenica 30 maggio con l’organizzazione della Velo Team Latina e si svolgerà a Doganella.