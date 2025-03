Ciclismo Opes, tutto pronto per il Trofeo Rossetti

Sabato 29 marzo si svolgerà la terza tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes con la gara denominata “Trofeo Rossetti”, organizzata dalla società asd Drago On Bike.

“Gara jolly per gli iscritti al circuito – commenta la Commissione Ciclistica Opes – quindi come da regolamento nessuno prenderà penalità, potendosi così piazzare liberamente. II circuito è molto veloce ma altrettanto insidioso e siamo sicuri che i ciclisti saranno molto agguerriti non lasciando nulla al caso.”

Il ritrovo per la gara sarà presso il Bar Bandelloni a Doganella di Ninfa alle ore 12:30. La partenza sarà alle ore 15:00 con un percorso da via Dormigliosa, si prosegue per via Eschido, poi per via Ponte Sordino, ancora via Le Prate, per concludere nuovamente in via Dormigliosa.

La gara prevede 10 giri con 2 punti da scalare per un totale di 70 km circa in totale.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Partner del circuito Level Bike World e Risparmio Carni Velletri. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com