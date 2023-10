Si è svolta domenica 15 ottobre la 17esima tappa del Giro dell’Agro Pontino, gara che ha chiuso la stagione 2023 di corse ciclistiche del Comitato Provinciale Opes Latina.

Il gruppo si è dato battaglia nel tracciato di Terracina, nel 13esimo Memorial Davide Giuliani, sotto l’organizzazione della Terracina Cycling. A trionfare nella prima partenza Luca Madaluni della società casalinga e in seconda partenza, Luigi Campagna della Drago On Bike. Tra i presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Terracina Alessandra Feudi che commenta: “Sono veramente soddisfatta per come è stato organizzato è gestito dalla Asd Terracina Cycling, il 13^ Memorial Davide Giuliani, che rientra come 17^ Tappa del Circuito Ciclistico “Giro dell’Agro Pontino” di Opes Latina. Un plauso alla Polizia Locale, che insieme alla Protezione Civile, hanno garantito l’ordine, la viabilità e la sicurezza pubblica. Terracina sarà sempre a disposizione del mondo sportivo, nel supportare manifestazioni di questo carattere”.

“L’asd Terracina Cycling ha saputo regalare una giornata di festa alla cittadina di Terracina, portando circa 110 ciclisti in giro per le strade della città – commenta la commissione ciclistica Opes – La scelta voluta di spostare la corsa fuori dal centro abitato per evitare intralci vari, si è rivelata vincente. Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale che in tempi brevissimi ha saputo supportare la società di Gianluca D’Amico e Fabio Farozza, coadiuvati dal mentore del ciclismo Terracinese Tiziano Testa, grazie anche a Gaetano Senesi per l’amichevole partecipazione”.

Prima partenza

Gara fortemente controllata dall’Asd Veloteam Latina, che vista la buona condizione di Soldi e Bragazzi nelle ultime gare, provavano ad impostare la tattica di gara per loro. Tanto è vero che, subito un attacco a 4 di rilevante evidenza, vedeva insieme a Bragazzi Davide evadere anche Cavaricci Daniele, Di Tolve Bruno e Cavaliere Rocco. Il forte accordo dei quattro li portava sino all’inizio dell’ultimo giro dei 15 previsti, ma un ritorno imponente del gruppo, pilotato da Luca Madaluni, atleta di casa, non gli permetteva di iniziare lo strappo finale verso Campo Soriano. Strappo di circa 3 km che rimaneva indigesto ai più del gruppo ma non allo stesso Luca Madaluni Asd Terracina Cycling, che si presentava solo sotto il traguardo, precedendo Bruno Di Tolve Asd Anzio Bike e Giuseppe Soldi Asd Veloteam Latina.

Seconda partenza

L’arrivo posto sui 3 km della salita che porta verso Campo Soriano, dava modo a chi di salita ne mastica poco, di iniziare la gara e cercare la fuga per sperare in un vantaggio finale. Ma le squadre degli scalatori non permettevano e non lasciavano spazi per poter ragionare in tal senso. Quindi gara imperiosa e veloce fino al decimo giro quando un terzetto composto da Monti Paolo, Coccoluto Paolo e Luigi Campagna, tutti e tre di categoria Neri, prendevano il largo. Riuscivano loro tre ad essere i primi ad iniziare i 3 km di salita che portavano verso l’arrivo e subito Luigi Campagna Asd Drago On Bike, sferrava l’attacco che lo vedeva passare per primo sulla linea dell’arrivo su Paolo Monti Asd Ciampino Bike e Paolo Coccoluto Asd Fiormonti, atleta di casa.

“Una stagione veramente intensa e ci sbilanciamo nel definirla avvincente, nei numeri, nelle gare, nelle premiazioni, nel calore del pubblico – aggiungono dalla Commissione Ciclistica Opes – Anche le difficoltà sono state affrontate e risolte dove si poteva agire, nel massimo del rispetto delle regole e degli Enti che costantemente ci supportano. Una crescita che ha fatto bene al movimento che ha portato i nostri iscritti in giro per tutta la provincia ed anche fuori dai confini della stessa, facendo conoscere strade e territori diversi. Erano gli obbiettivi fortemente prefissati a novembre 2023 e possiamo dire, con un minimo di umiltà nelle nostre corde, che siamo riusciti a centrarli quasi tutti. Siamo soddisfatti – concludono – del lavoro svolto dal service di Lorenzo Quattrini, più che soddisfatti del supporto dello staff Opes sempre puntuale ed efficiente. A breve le info per la classicissima cena di premiazione finale e poi qualche giorno di riposo per rigenerare energie nuove per la stagione 2024”.