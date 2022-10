Ciclismo, Pantoni e Di Magno sul podio del Memorial Gasparetto

In una calda domenica 30 ottobre si è svolta a Doganella l’ultima tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino” confermando una stagione 2022 da record, con ben 115 atleti al via. Parliamo del Trofeo Rossetti – Memorial Ivo Gasparetto, conquistato dopo 70 km da Manuel Pantoni della Center Bike e Fernando Di Magno della Drago On Bike.

Chiude in bellezza un percorso composto da diciassette tappe iniziate lo scorso marzo, l’organizzazione della asd Drago On Bike.

“Vogliamo aprire il racconto di quest’ultima tappa dando risalto alla persona a cui è stato intitolato il Memorial, ovvero Ivo Gasparetto – commenta la commissione ciclistica Opes – Grande persona, appassionato ‘ultras’ di ciclismo e braccio destro di Alberto Borgognoni, presente alla gara, che ha voluto fortemente questo memorial, sottolineando la grande fraterna amicizia che li ha legati e consegnando una targa ricordo ai figli di Ivo. Grazie Ivo, grazie Alberto”.

Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto nelle due partenze dell’ultima gara 2022 del Giro dell’Agro Pontino.

1^ Partenza

Nella 1^ partenza bisogna attendere il 3° giro per vedere partire la fuga di giornata composta da: Palmoni Alessio, Turchetta Davide e Ciarla Simone. I tre riuscivano a guadagnare fino ad 1’30” di vantaggio. Al 4 ° giro, un drappello di sette uomini provava ad uscire dal gruppo per andare a caccia dei fuggitivi, ma la grande organizzazione del gruppo non permetteva loro di evadere. Anzi, tale organizzazione, portata da: Asd Veloteam, Asd Paco Team, Asd Sportland, Asd Fiormonti Team, riagganciava i tre fuggitivi ad ultimo giro oramai iniziato. Sul rettilineo finale il gruppo si presentava compatto e con velocità poco superiore ai 60 km orari, una lunghissima volata di Manuel Pantoni gli permetteva di regolare gli ottimi Sebastian Stamegna secondo e Luca Quattrini terzo.

2^ Partenza

Seconda partenza con un attacco iniziale ed improvviso di un testa di serie del gruppo, Mauro D’Ercole, che in solitaria percorreva tutto il 2° giro. Ma al 3° giro avveniva il ricongiungimento da parte del gruppo che mantenendo alta la velocità, permetteva al 4° giro, che un gruppetto di dieci unità riuscisse a prendere vantaggio per lanciarsi in avanscoperta. I dieci uomini: Serafini Alberto, Di Magno Frenando, Campion Giovanni, Dandini Arturo, Tantari Erno, Pezza Marco, Tiritera Leonardo, Negri Stefano, Caronti Mirko, Bonesi Marco, procedevano spediti senza indugiare verso l’arrivo. Alle loro spalle solo pochi uomini solitari provavano qualche timido attacco per ridurre il gap, ma le grandi squadre oramai coperte con uomini nella fuga, lasciavano che i dieci si giocassero l’ultima vittoria di stagione. Fernando Di Magno, dopo il successo ottenuto a Sezze, si ripresentava sull’arrivo primo del drappello, regolando in volata Campion Giovanni secondo, e Stefano Negri terzo.

“Vogliamo aggiungere – concludono dalla commissione ciclistica Opes – solamente un’unica parola, semplice ed incisiva: grazie! Alle istituzioni, allo staff Opes, al service, ai presidenti di società, agli sponsor ed a voi atleti. Grazie per aver permesso a questa stagione 2022 di essere nuovamente piena di divertimento e sano agonismo, come qualche tempo fa. Ricordiamo l’ultimissimo appuntamento, fuori da caschi, biciclette e volate, con la cena di premiazione finale stagione 2022 che si terrà martedì 8 novembre, presso il ristorante Al Primo Piano a Latina. Saranno premiate tutte le società 2022 presenti, la classifica di società e le classifiche di categoria. Vi aspettiamo numerosi per passare una piacevole serata insieme”.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Rossi

Pantoni Manuel – Center Bike Stamegna Sebastian – Il Gatto e La Volpe Quattrini Luca – Team Fiormonti Grigioni Gianmarco – Paco Team Cartolano Domenico – Bike Lab Team Astolfi

Blu

Soldi Giuseppe – Veloteam Latina Maggi Angelo – Veloteam Latina Rossi Fabrizio – Center Bike Giordano Roberto – Center Bike Papa Antonio – Il Gatto e La Volpe

Gialli

Di Magno Fernando – Drago On Bike Campion Giovanni – Team Morichini Campion Dandini Arturo – Peloso Team Tantari Erno – Paco Team Pezza Marco – Team Nardecchia Montini

Verdi

Negri Stefano – Drago On Bike Caronti Mirko – Ciclistica Latina Bonesi Marco – asd Nettuno Corbi Marco – Bike Lab Team Astolfi Garofalo Massimo – Team Nardecchia Montini

Neri