Ciclismo e tradizione, ecco il 28esimo Memorial Sottile

Domenica 30 giugno si torna in strada con il 28° Trofeo Memorial Angelo Sottile, la storica gara di ciclismo che si è tenuta ininterrottamente per 27 anni, dal 1979 fino al 2005, e che è considerata una delle pietre miliari della tradizione sportiva dei borghi e di Latina.

Questo appuntamento vuole ricordare Angelo Sottile, storico ristoratore del territorio. Il suo ristorante, Al Fogolar, fondato nel 1949 nella zona Chiesuola e ora gestito dal figlio Luciano e dai nipoti Marco e Antonello, ha segnato momenti importanti della gastronomia locale, richiamando i sapori della bonifica dell’Agro Pontino e della cultura friulana.

Il 28° Memorial Sottile unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio. La gara, che punta a risvegliare l’entusiasmo e la partecipazione che hanno caratterizzato le edizioni passate, si svolgerà su un percorso di circa 13 chilometri da ripetere cinque volte, toccando Borgo Piave, Borgo Podgora e Borgo Carso, con partenza e arrivo nei pressi della rotonda della Chiesuola per un totale di 65 chilometri. La competizione sarà resa ancora più interessante dalle quattro curve impegnative per ogni giro, dai continui rilanci e dalla media elevata.

L’appuntamento è fissato per domenica 30 giugno alle ore 7:00 alla Chiesuola, con la partenza della gara alle ore 8:30. Sono previste due partenze: la prima per ciclisti fino a 49 anni e la seconda per ciclisti dai 50 anni in su. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 348.7953938.

La manifestazione è promossa dall’Asd Veloteam e dall’AsdFenalc di Lorenzo Quattrini, in collaborazione con l’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e l’associazione culturale Chiesuola. L’evento si inserisce nel circuito ciclistico di Opes Latina e fa parte delle attività di avvicinamento all’ottava edizione della Festa della Mietitura, in programma dal 4 al 15 luglio 2024.

“Questa gara ha un sapore che viene da lontano, dalla tradizione ciclistica che ha permeato il nostro territorio e ritengo sia una grande opportunità riproporla in questo periodo in cui tutta Latina è concentrata sulla valorizzazione del territorio e sulle nostre radici culturali. Anche lo sport è parte integrante della cultura di un territorio e gli eventi servono appunto a creare integrazione fra sportivi residenti e a sviluppare il movimento ciclistico di Latina”, ha commentato Antonio Orlacchio, presidente dell’Asd Veloteam. Gianluca Marchionne, presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo, ha aggiunto che è importante creare eventi sportivi di rilievo per attrarre sportivi dalle aree limitrofe e creare sinergie con le offerte turistiche e culinarie del territorio, come la Festa della Mietitura della Chiesuola.

Dall’associazione culturale Chiesuola hanno dichiarato: “Siamo felici di supportare l’organizzazione del Memorial Sottile e di inserire tale attività nelle iniziative di apertura di questa ottava edizione della Festa della Mietitura, una festa che ha tra i suoi obiettivi primari la tutela e promozione del nostro territorio e delle sue tradizioni, dove cittadini e visitatori possono trovare un ampio ventaglio di scelta nell’ambito di un programma di eventi eterogeneo per tipologia e target.”