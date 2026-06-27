Ciclismo su pista, Formia celebra Annamaria Scafetta

Formia rende omaggio ad Annamaria Scafetta, pluricampionessa di ciclismo su pista e figura di riferimento dello sport cittadino. L’atleta è stata ricevuta a Palazzo Comunale dal sindaco Gianluca Taddeo, che le ha consegnato una targa celebrativa, la maglia della partenza del Giro d’Italia da Formia e alcuni gadget legati all’evento.

Un riconoscimento voluto dall’Amministrazione comunale per celebrare una carriera di altissimo livello: Scafetta è stata tredici volte campionessa italiana, bronzo ai Mondiali Juniores del 1999 e per quindici anni ha vestito la maglia della Nazionale italiana, portando il nome di Formia anche oltre i confini nazionali.

Alla cerimonia era presente anche il padre Salvatore, da sempre al suo fianco, oltre all’assessore allo Sport Fabio Papa. Il tributo si inserisce nel legame sempre più forte tra la città e il ciclismo, rafforzato anche dalla partenza della settima tappa del Giro d’Italia, ospitata a Formia lo scorso 15 maggio.

“Accogliere Annamaria Scafetta a Palazzo Comunale è stato un grande piacere – ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo – Con la sua straordinaria carriera ha dato lustro alla nostra città, diventando un punto di riferimento per lo sport italiano. Questo riconoscimento è un segno di gratitudine nei confronti di una donna che, con impegno e passione, ha portato in alto il nome di Formia e continua a trasmettere i valori più autentici dello sport alle nuove generazioni. Siamo orgogliosi di poter celebrare una nostra concittadina che rappresenta un esempio di eccellenza e determinazione”.

L’assessore allo Sport Fabio Papa ha aggiunto: “Lo sport ha bisogno di storie come quella di Annamaria Scafetta, capaci di trasmettere il valore del sacrificio, della costanza e della passione. I suoi successi rappresentano un patrimonio per tutta la comunità formiana e un modello positivo per i giovani che si avvicinano allo sport. Come Amministrazione continueremo a valorizzare le nostre eccellenze sportive, perché sono ambasciatrici dei valori più belli del nostro territorio”.

Oggi Annamaria Scafetta presta servizio al 7° Reggimento AVES “Vega” di Rimini, città in cui vive con la famiglia. Per lei, il ritorno a Formia ha avuto un valore speciale.

“Tornare nella mia città e ricevere questo riconoscimento mi emoziona profondamente. Formia è casa, è il luogo dove è nato il mio sogno. Ringrazio il sindaco, l’assessore e l’Amministrazione comunale per questo gesto che custodirò con grande affetto. Ogni volta che torno qui ritrovo le mie radici e le persone che hanno creduto in me fin dall’inizio, a partire da mio padre Salvatore, che è sempre stato il mio primo tifoso. Oggi vedere i miei figli praticare lo stesso sport è motivo di immenso orgoglio e spero che il mio percorso possa essere uno stimolo per tanti giovani a credere nei propri sogni e a non smettere mai di inseguirli”.