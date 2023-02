Ciclismo, ufficializzate le tappe del Giro dell’Agro Pontino 2023

È stato ufficializzato il calendario gare 2023 del Circuito Ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. In arrivo a partire da marzo, nuove tappe in programma fino ad ottobre.

Sono ormai anni che il circuito di Opes appassiona centinaia di sportivi e dopo aver concluso una straordinaria e partecipata edizione 2022, largo a nuove avventure che saranno realizzate dai tanti organizzatori aderenti al giro.

Saranno 16 le differenti società che si cimenteranno con le loro squadre nell’impresa di solcare i più disparati territori dell’Agro Pontino sulle due ruote. Un numero sempre in crescita rispetto alla passata stagione e che tiene conto degli equilibri nell’assetto della realizzazione degli singoli appuntamenti.

“Siamo estremamente soddisfatti della crescita del settore ciclistico Opes, che attraverso il circuito Giro dell’Agro Pontino, ha saputo piantare delle radici salde, raggiungendo ottimi livelli negli anni – commenta il Segretario Generale Opes Davide Fioriello – Indubbiamente anche per la nuova stagione contiamo che il circuito possa garantire nuovo slancio a tutto il comparto ciclistico, sempre in crescita. Grazie alla commissione ciclistica Opes, che svolge un lavoro attento e certosino ed in bocca al lupo a tutte le società ed agli atleti che si cimenteranno nelle prove”.

Ed allora vediamo insieme quali saranno gli appuntamenti domenicali che interesseranno il tour del circuito Giro dell’Agro Pontino 2023.

Si partirà il 5 marzo con l’Asd Nettuno con un tracciato disegnato in zona Borgo Santa Maria a Latina, il 12 marzo invece, il Peloso Team porterà il serpentone colorato a Latina. Ed ancora, il 19 marzo il Team Morichini andrà in scena in quel di Pomezia (RM) e chiuderà il mese la Drago On Bike a Doganella il giorno 26.

Veniamo ad aprile dove il giorno 2, la new entry Emme2erre disputerà la sua corsa a Borgo Santa Maria. Il 23 aprile il team di un’altra nuova entrante, la Aggressivi Priverno, ci accompagnerà con la corsa nell’omonima località. Si prosegue il 25 aprile giorno festivo, con la gara del Veloteam in zona Sermoneta-Monticchio. L’asd Sportland sigillerà infine il mese il giorno 30, con la tappa di Aprilia.

A maggio il giorno 7, il Nardecchia Team ci condurrà a Sezze, il 14 con il Gatto e La Volpe si giunge a Terracina in località Le Fiora. Il 21 maggio è la volta di Velletri (RM) sotto la guida della Center Bike con la tappa Sole Luna. Il 28, il Fiormonti Team chiuderà il mese con la gara di Priverno.

A giugno due appuntamenti: il 4 con il Bikelab Astolfi a Lariano ed il 18 con la new entry Anzio Bike ad Anzio. Dopo la pausa estiva si tornerà in sella a settembre il giorno 17 con un’altra nuova società del circuito, la Ciampino Bike che porterà gli atleti a Pontinia – Mazzocchio. Ed ancora il 14 settembre la Terracina Cycling andrà in scena con la tappa di Frasso. Nel mese di ottobre è prevista la chiusura del circuito con la grande gara a cura della commissione.

“5 marzo 2023, data da memorizzare e vicinissima in quanto aprirà le danze dell’edizione 2023 del Giro dell’Agro Pontino – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Anche per questa nuova stagione abbiamo voluto lavorare sottovoce ma, speriamo, con estrema qualità, cercando di non tralasciare nulla al caso. Le oramai continue evoluzioni di codici e regolamenti per l’organizzazione di eventi, ci impongono un’attenzione particolare e moltissima professionalità da parte di tutta la macchina organizzativa per lo svolgimento del torneo. Stagione 2023 – spiegano – che almeno dai presupposti, si annuncia allineata a quanto fatto nel 2022. I numeri sono ancora con noi: 16 società, 250 iscritti al torneo, 17 gare in calendario, che toccheranno posti incredibili del nostro Agro Pontino, con qualche puntatina nelle vicine campagne romane. Grazie agli sponsor che continuano a seguirci, allo staff con la profusione costante del proprio impegno ed a tutte le società e gli atleti che continuano a darci fiducia e che a brevissimo sapranno regalare spettacolo sulle strade della nostra provincia”.

Il Giro dell’Agro Pontino si è ormai da anni insediato in seno alle attività ciclistiche della provincia, volto a valorizzare le bellezze del nostro territorio favorendone il turismo sportivo e con l’intento di diffondere la pratica sportiva del ciclismo. Un vero e proprio tour non solo sportivo, ma anche sensoriale. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Per restare aggiornati è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su Facebook ed Instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino.