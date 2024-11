Ciclista travolto e ucciso da un’auto, tragedia a Cisterna

Ancora sangue sull’asfalto delle strade pontine. Questa mattina un tragico incidente mortale si è verificato nel territorio di Cisterna. Un ciclista, mentre era in sella alla sua bici, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto.

La vittima stava percorrendo via Trivera insieme ad altri ciclisti quando una Kia Rio guidata da una donna lo ha preso in pieno. Immediate le chiamate ai soccorsi, all’arrivo dei sanitari del 118 però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Necessario l’intervento di un’ambulanza anche per la donna alla guida dell’auto, che dopo aver accusato un malore, è stata trasportata in ospedale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cisterna con la strada che è stata chiusa al traffico.