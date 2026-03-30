Cicloturismo, realtà pontine protagoniste alla fiera di Padova

Le associazioni della provincia di Latina hanno presentato alla Fiera del Cicloturismo un’offerta turista sostenibile e alternativa.
C’è un pezzo di provincia di Latina che ha pedalato verso il futuro alla Fiera del Cicloturismo di Padova. Dal 27 al 29 marzo, il principale evento nazionale dedicato alle due ruote vede il territorio pontino in prima linea all’interno dello stand di ANCI Lazio, per promuovere un nuovo modo di scoprire le bellezze locali.
A rappresentare il potenziale della nostra terra realtà attive e innovative:
MIMESI’S A.P.S.: presente con il progetto di rigenerazione urbana Eco House San Michele.
DMO dai Monti Lepini al Mare: impegnata in un’attività di promozione diretta a operatori e appassionati.
Il cicloturismo non è più una nicchia, ma un volano economico per lo sviluppo dei territori. Come dichiarato da Luca Masi, Segretario Generale di ANCI Lazio:
“Il Lazio deve mettere a sistema le bellezze, i percorsi e la cultura che possiede. Dobbiamo sviluppare una progettazione adeguata e concorrenziale rispetto alle altre regioni.”
Un percorso che passa anche da eventi come quello della Fiera del Cicloturismo dove, come
sottolineato dallo stesso Masi, “emergono perle ancora poco conosciute ma con un
potenziale enorme”. Tra queste, la provincia di Latina, con la sua varietà di paesaggi che
spaziano dalla costa all’entroterra, passando per tracciati storici come la Via Appia.
Le associazioni mettono in luce un valore prezioso: un’area in grado di proporre vissuti genuini, percorsi inclusivi e una ricchezza capillare che unisce ambiente, memoria e cultura locale. In quest’ottica, la Fiera del Cicloturismo rappresenta una vetrina fondamentale per inserire l’area pontina tra le mete in ascesa del settore ciclistico.