Cimini e Mariani vincono la 14ª tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes

Si è tenuta domenica 21 giugno la 14ª tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. Ad avere la meglio, Cristian Cimini in prima partenza e Riccardo Mariani in secondo avvio.

Gara votata ai velocisti e così è stata: su un percorso completamente pianeggiante, entrambe le partenze si sono risolte in volata. Grande soddisfazione da parte della Commissione Ciclistica OPES, che ha voluto sottolineare l’ottima organizzazione della manifestazione: “Un plauso alla società organizzatrice, l’ASD Terracina Cycling, che ha saputo gestire con attenzione le numerose difficoltà incontrate. Complimenti a Gianluca D’Amico, Fabio Farozza e Sergio Giuliani per il lavoro svolto.

1ª partenza

Dopo il tradizionale minuto di raccoglimento in memoria di Davide Giuliani, i giudici hanno dato il via alla sedicesima edizione del Memorial a lui dedicato. Nelle prime fasi di gara, un drappello composto da Simone Sementilli, Fabrizio Del Signore e Leano Colaceci è riuscito ad evadere dal gruppo, guadagnando circa 30 secondi di vantaggio. I tre battistrada hanno gestito con intelligenza l’azione, mantenendo il controllo della corsa per diversi giri. A tre tornate dal termine si sono aggiunti altri due atleti al gruppo di testa, ma il lavoro del plotone ha progressivamente ridotto il gap fino al ricongiungimento. L’ultimo giro si è quindi svolto a gruppo compatto, con la corsa decisa in volata: Cristian Cimini ha trovato lo spunto vincente, precedendo il compagno di squadra Mattia Polidori e Angelo Cellini, ottimo terzo.

Classifiche 1ª partenza

1° Cristian Cimini (ASD Center Bike), 2° Mattia Polidori (ASD Center Bike), 3° Federico Ciranni (UC Paliano), 1° Angelo Cellini (Team Nardecchia Montini), 2° Simone Clazzer (ASD Bike Racing Gioppy), 3° Vincenzo Mastrodomenico (ASD Terracina Cycling), 1° Andrea Giovannetti (ASD IFI Bike), 2° Gennaro De Cicco (ASD Velo Team Latina), 3° Giovanni Lucarelli (ASD IFI Bike).

2ª partenza

Gara caratterizzata da un ritmo molto elevato, con una media sostenuta fin dalle prime battute. Le squadre con velocisti in organico hanno imposto un controllo serrato, neutralizzando ogni tentativo di fuga per arrivare allo sprint finale. Strategia perfettamente riuscita: l’arrivo si è deciso infatti in volata a gruppo compatto, dove Riccardo Mariani ha avuto la meglio, precedendo un sempre competitivo Gianluca Battisti e un sempre più protagonista Fernando Di Magno.

Classifiche 2ª partenza

1° Gianluca Battisti (Team Nardecchia Montini), 2° Gianluca Sarrecchia (ASD Drago On Bike), 3° Alberto D’Acuti (ASD Picar Ciclomillennio), 1° Riccardo Mariani (Team Morichini Campion), 2° Fernando Di Magno (ASD Drago On Bike), 3° Claudio Piersanti (ASD Fiormonti Team), 1° Paolo Casconi (ASD Velo Team Latina), 2° Natale Lauri (ASD Peloso Team), 3° Vincenzo Bacchetta (ASD Peloso Team).

Il Giro dell’Agro Pontino tornerà il 5 luglio con il Memorial Primo Gabrielli ed Elsa Pucello, organizzato dalla UC Paliano a Colleferro.

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