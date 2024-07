Cimitero di Cisterna, al via i lavori di restauro nella chiesa e in alcuni loculi

E’ iniziato il lavoro di risanamento della copertura dell’abside della chiesa del civico cimitero e di alcuni loculi, ubicati ai lotti E-F-M-L di Cisterna di Latina.

L’intervento consentirà di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana all’interno della chiesa cimiteriale e di risanare l’abside presbiteriale, in attesa dei lavori di restauro generale della chiesa per il quale è stato elaborato dall’Ufficio Manutenzioni il progetto di fattibilità tecnico-economica, già trasmesso alla Soprintendenza per i beni culturali per l’acquisizione del parere di competenza.

I lavori prevedono la riparazione delle parti ammalorate della copertura della chiesa allo scopo di eliminare le infiltrazioni meteoriche che si sono verificate negli anni scorsi e che hanno danneggiato l’interno dell’edificio. Inoltre, nel quadro economico dei lavori è prevista una somma per l’esecuzione di saggi preventivi per verificare se sotto lo strato di tinteggiatura dell’abside siano presenti affreschi ottocenteschi, al momento ignoti.

Il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli hanno dichiarato: «Dalla ricerca storica è emerso che la chiesa ha subito nella seconda metà del Novecento interventi strutturali invasivi che hanno modificato l’immagine e la struttura originaria del complesso architettonico. Ciò nonostante è stato ritenuto di non escludere a priori l’esistenza di una testimonianza storica-artistica al suo interno, considerato anche il recente ritrovamento del mosaico pavimentale brecciato recuperato nell’ufficio cimiteriale e di cui non si avevano notizie».