Cimitero di Terracina, 160mila euro per il restauro dei loculi degradati

Dopo anni di segnalazioni da parte dei cittadini e un’attenta verifica sul posto, il Comune di Terracina interviene concretamente per ridare dignità a una parte importante della città. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei loculi in stato di degrado all’interno del cimitero di Via Anxur.

L’intervento arriva a seguito di un sopralluogo dettagliato effettuato dai tecnici del Dipartimento Lavori Pubblici, che ha evidenziato una serie di criticità strutturali e segni di forte usura. L’importo complessivo dei lavori sarà di 169.871,82 euro, stanziati per restituire decoro e sicurezza a un luogo tanto simbolico quanto frequentato dalla comunità.

Un’azione concreta – spiegano dal Comune – che punta a rispondere al senso di rispetto e memoria collettiva, con lavori che partiranno nei prossimi mesi e riguarderanno le aree maggiormente compromesse.