Cinema a 2,50 euro: tornano i “Lazio Terra di Cinema Days”

Torna l’appuntamento più atteso dagli amanti della settima arte: i Lazio Terra di Cinema Days. Per cinque giorni, da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, sarà possibile godersi i film in programmazione nelle sale aderenti al prezzo speciale di soli € 2,50.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è promossa dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission, in stretta collaborazione con ANEC Lazio. Un progetto che non guarda solo alle grandi città, ma che abbraccia l’intero territorio regionale, dalle province ai piccoli centri, valorizzando il cinema come presidio sociale e culturale.

“Un investimento che non è solo culturale, ma anche economico e sociale,” spiega Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale. “La Regione, guidata dal Presidente Rocca, ha scelto di rimettere al centro il cinema con risorse che abbracciano l’intera filiera: dalla scrittura alla distribuzione.”