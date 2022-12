Cinema e autismo, a Fondi in scena CineTUPS

Ragazzi autistici e il cinema. L’ appuntamento è per sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16.30, presso la Sala Carlo Lizzani, in via San Tommaso D’Aquino a Fondi.

Parliamo di CineTUPS -Tipi Umani Particolarmente Strani.

Rassegna cinematografica proposta da giovani con spettro autidtico alla città di FONDI e a tutto il territorio pontino.

Le date successive delle proiezioni sono: 17-30 dicembre 2022; 7-28 gennaio; 18 febbraio; 18 marzo; 15 aprile, 20 maggio 2023.

L’iniziativa è promossa dall’ Associazione Al di là dell’Autismo ODV di Fondi, grazie alla collaborazione dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e di Gruppo Asperger Lazio ODV.

Hanno dato patrocinio all’iniziativa Gruppo Asperger ONLUS, l’Associazione Giuseppe De SantisFondi Film Festival e il Comune di Fondi. In stretta collaborazione anche con ASfilmfestival.

L’uso del titolo dell’iniziativa (acronimo di Tipi Umani Particolarmente Strani) è stato concesso dall’autore del volume omonimo, il dottor Enrico Valtellina, filosofo e ricercatore sui Disability Studies, che è intervenuto nel corso di “Cinema Autismo Territorio” del 30 Settembre 2022, Sala Lizzani-Fondi (LT).

L’iniziativa mira a promuovere la cultura cinematografica sul territorio pontino, grazie al lavoro e all’impegno di un gruppo di suoi giovani cittadini autistici e di loro amici appassionati di cinema.

L’ingresso è gratuito, prenotazione necessaria.

Per maggiori informazioni: 333 2249235 – email aldiladellautismo@gmail.com