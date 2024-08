Cinema, Paolo Genovese e Marco Giallini al Circeo per “Tutta colpa di Freud”

Domani, 26 agosto, San Felice Circeo ospiterà un evento cinematografico imperdibile: la proiezione del film “Tutta colpa di Freud”, diretto da Paolo Genovese. L’appuntamento è fissato per le 21:30 in Piazza L. Lanzuisi, con ingresso libero e gratuito. Alla fine del film, il regista Paolo Genovese e l’attore Marco Giallini, protagonista della commedia, saranno presenti per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico. Questo evento fa parte di una serie di iniziative promosse dall’amministrazione comunale per celebrare e valorizzare l’arte cinematografica nella suggestiva cornice di San Felice Circeo. Saranno inoltre disponibili servizi di navetta e parcheggi temporanei gratuiti per agevolare l’accesso al centro storico.