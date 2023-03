Cinematografia, partono a Latina i corsi gratuiti Iris

La Fondazione Latina Film Commission da 15 anni, svolge un ruolo fondamentale nella Promozione del Territorio attraverso l’audio visivo e il cinema, con un duplice obiettivo: dare un’identità culturale alla provincia pontina valorizzandone le peculiarità e creare una ricaduta economica, occupazionale e turistica legata al cinema, anche attraverso un’importante attività formativa che da anni porta avanti sul territorio con il coinvolgimento dei professionisti del settore a caratura nazionale.

In piena coerenza con una delle mission fondamentali della fondazione e cioè promuovere i talenti del nostro territorio, è stata costituita una partnership con la Iris T&O – Tecnologie e Organizzazione, Ente accreditato dalla Regione Lazio e specializzato nella formazione professionale che da 20 anni anima una rete con lo scopo di rafforzare la cultura del lavoro. Insieme alla Scuola, l’Università, la Formazione, ai Servizi per l’Occupazione, alle Imprese, agli Attori Locali, prepara i giovani per far crescere l’economia.

La Fondazione Latina Film Commission e Iris T&O – Tecnologie e Organizzazione insieme per la creazione di nuove professionalità sul territorio. Il progetto si rivolge a coloro che vogliono professionalizzarsi nell’ambito della cinematografia in ambito educativo, offrendo la possibilità di acquisire competenze fondamentali per integrare la produzione di contenuti multimediali nella loro pratica educativa. Durante il corso di studi, gli allievi impareranno a produrre videoclip, documentari e cortometraggi, nonché a scrivere, girare, dirigere e montare un’opera, acquisendo così una vasta gamma di competenze tecniche ed artistiche.

I corsi sono organizzati dalla Iris, si terranno a Latina e sono completamente gratuiti perché finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Si formeranno video maker, montatori, registi e sceneggiatori specializzati in opere educative grazie all’apporto e alla collaborazione di Remake Produzione Audiovisive Educative che con la sua Academy, produce opere audiovisive educative ed insegna producendole.

Iris T&O è entusiasta di proporre questo progetto e di offrire ai partecipanti la possibilità di sviluppare le proprie competenze e il proprio potenziale creativo lavorando con professionisti del settore cinematografico. I corsi, della durata di 160 ore, sono riservati a candidati maggiorenni, disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi e in possesso del diploma di Scuola superiore. Sarà ritenuta preferenziale un’esperienza formativa o professionale nell’ambito dell’audiovisivo e/o dell’educazione e/o formazione. Agli ammessi ai corsi sarà riconosciuta un’indennità di 10 Euro per ogni sei ore frequentate.

Siamo convinti che questo progetto rappresenti un’opportunità senza precedenti e siamo lieti di portare avanti questa iniziativa innovativa.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 aprile e i posti sono limitati, pertanto invitiamo a visitare il sito web di Remake Academy-Iris T&O per maggiori informazioni e per procedere all’iscrizione.