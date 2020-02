IL circolo intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio Aps” ha rinvenuto oltre 50 pneumatici abbandonati davanti all’idrovora di Acquachiara, a pochi chilometri dal Lago di Fondi. Immediata la segnalazione alle autorità competenti, affinché possano essere svolti i dovuti accertamenti e si possano emanare i provvedimenti di competenza in merito alla rimozione, all’avvio a recupero dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

“Dal 2011 – spiega Paola Marcoccia, presidente del sodalizio ambientalista che opera a Fondi, Monte San Biagio, Itri, Campodimele, Sperlonga e Lenola – è entrato in vigore il decreto che introduce il contributo ambientale. È il cittadino che può e deve fare la differenza. Ciascuno di noi quando compra uno pneumatico nuovo ma con regolare fattura paga anche il contributo ambientale che deve risultare ben visibile nel documento fiscale di vendita. Il contributo ambientale serve a finanziare le operazioni di raccolta e recupero degli pneumatici fuori uso (PFU)”.

Legambiente osserva che il problema dell’abbandono degli pneumatici non dovrebbe esserci ma in realtà esiste un mercato parallelo illegale: “Secondo il rapporto dell’Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e PFU in Italia, curato da Legambiente, vengono immessi in nero sul mercato italiano almeno 40.000 tonnellate di pneumatici nuovi senza fattura che, una volta fuori uso, in molti casi rischiano di essere abbandonati nell’ambiente”.

“Abbandonare uno pneumatico – prosegue Marcoccia – è un danno enorme per l’ambiente e se bruciato sprigiona gas tossici nell’atmosfera. Situazione assurda se si pensa che un corretto conferimento dello pneumatico esausto agli impianti di recupero permette di separarne le diverse componenti (gomma, acciaio e fibra) ottenendo un ottimo materiale che può essere utilizzato per realizzare pavimentazioni stradali, arredi urbani, piste ciclabili, campi sportivi e molto altro.”

“Vi invitiamo a segnalare sul sito www.cambiopulito.it episodi chiaramente illeciti accaduti nel campo della vendita di pneumatici nuovi o nella gestione dei pneumatici fuori uso (PFU). La segnalazione è completamente anonima. Gli obiettivi delle segnalazioni sono: ridurre i guadagni delle organizzazioni criminali che si arricchiscono grazie al flusso illegale degli pneumatici, sostenere e tutelare le aziende sane e gli operatori onesti dalle pratiche illegali e allo stesso tempo proteggere gli ecosistemi dagli smaltimenti illeciti”, conclude il presidente del circolo intercomunale.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti