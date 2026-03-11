Cinque auto distrutte dalle fiamme nella notte in Q4 a Latina

Cinque auto distrutte dalle fiamme nella notte nel quartiere Q4 Latina. L’incendio è divampato intorno alle 3 nel parcheggio tra viale Paganini e via Pizzetti. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti dei palazzi che circondano l’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente. Necessario anche l’intervento degli agenti della Squadra Volante, impegnati nei primi rilievi e poi coadiuvati dagli specialisti della Polizia Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una Hyundai Getz per poi estendersi alle altre vetture parcheggiate accanto: una Smart, una Dacia Sandero, una Toyota Yaris e una Lancia Ypsilon. Al momento non sarebbero stati individuati inneschi evidenti, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori resta quella dell’origine dolosa del rogo.