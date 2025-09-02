Cinque nuove telecamere per l’isola pedonale: “Più sicurezza e tutela per il centro di Latina”

Cinque nuove telecamere di videosorveglianza, per il centro di Latina, installate durante la notte e già operative, presidiano l’isola pedonale. Non si tratta solo di tecnologia, ma di un segnale forte di attenzione verso il cuore della città, spesso colpito da episodi di vandalismo e danneggiamenti.

Due dispositivi si trovano all’ingresso di corso della Repubblica – uno puntato verso piazza del Popolo e l’altro rivolto all’interno dell’area pedonale – mentre una terza telecamera è stata collocata sul lato opposto dello stesso corso. Altre due postazioni di controllo sono operative in via Eugenio di Savoia e in via Pio VI.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire maggiore tranquillità a residenti e commercianti, dall’altro proteggere i nuovi arredi urbani dell’isola pedonale, spesso presi di mira da atti vandalici.

L’iniziativa rientra nel più ampio intervento di riqualificazione della zona pedonale, ormai alle battute finali. “La videosorveglianza attivata questa notte – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – fa parte della riqualificazione dell’isola pedonale che volge quasi al termine. A breve, infatti, i lavori saranno ultimati, con i collegamenti elettrici per l’illuminazione e le mappe tattili per gli ipovedenti. L’isola pedonale, con l’avvio del cantiere, è stata oggetto di atti vandalici, non ultimo quello di sabato pomeriggio che ha portato alla distruzione di un totem informativo in marmo. Ci auguriamo che con le istallazioni delle cinque nuove telecamere non si ripetano più azioni del genere e che i cittadini possano vivere al meglio il nostro centro”.

Le telecamere diventano così non solo uno strumento di controllo, ma anche un messaggio di cura per la città: un invito a vivere il centro storico con maggiore fiducia e a considerarlo un patrimonio comune da difendere. Un passo verso una Latina più sicura, accogliente e rispettata.