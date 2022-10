Cintura mondiale IBO, Magnesi vuole la rivincita

Deciso a una riconquista lampo della cintura mondiale IBO dei pesi superpiuma, Michael “Lone Wolf” Magnesi, il pugile residente a Civitavecchia e legato a Fondi per il rapporto con il suo main sponsor. Lancia il guanto(ne) di sfida all’indirizzo di Anthony “The Apache” Cacace, il 33enne nordirlandese che lo scorso 24 settembre a Manchester gli ha strappato il titolo iridato conquistato nel 2020. Una sconfitta giunta per split decision – dunque ai punti con verdetto non unanime – e che ha interrotto l’imbattibilità del 27enne pugile laziale, che vantava un record di 21 successi su altrettanti incontri. E adesso freme per un nuovo assalto al titolo IBO.

“Dopo il match Cacace si è presentato nel mio spogliatoio dicendosi disponibile a venire in Italia per concedermi la rivincita, assicurando che non ci sarebbe stato nessun problema. E invece sto ancora aspettando il suo ok, continua a rifiutare”, dice il fighter della scuderia BBT e de Le Cinéma Café. Per poi mandare un messaggio oltremanica rivolgendosi direttamente al neo-campione: “Dimostrati un vero uomo, uno che non fa chiacchiere di circostanza. Perché non accetti? Per caso hai paura di tornare sul ring e fare una figuraccia?”.