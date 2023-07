Ciolfi(M5S) su Acqualatina:”Troppi disagi, serve una soluzione”

Maria Ciolfi, portavoce del Movimento 5 Stelle, è intervenuta riguardo la situazione inquinamento che interessa le acque marine dei tratti di Foce Verde e Rio Martino. Portavoce che si è soffermata anche sui continui disservizi provocati da Acqualatina con oltre 30 comunicazioni di guasti, spesso anche senza alcun avviso, che hanno interessato solo la città di Latina. Queste le parole:

“A fronte della soddisfazione espressa in recenti articoli da Acqualatina per l’ottenimento delle numerose Bandiere Blu sul nostro territorio, mi chiedo se il “volo” che ha previsto di effettuare all’apertura dell’annunciata campagna di sensibilizzazione “#Moltodipiù” passerà anche per Foce Verde e Rio Martino, dove da oltre un mese campeggia in mare un’estesa chiazza marrone e le analisi di Goletta Verde hanno rilevato acque fortemente inquinate.

Questo sarebbe già abbastanza per suscitare quantomeno qualche perplessità tra i cittadini di Latina, se non fosse che, in aggiunta a ciò, ad intermittenza sempre più frequente arrivano agli utenti avvisi di riduzione o addirittura interruzione del servizio idrico. Dall’estate scorsa ad oggi siamo arrivati a contare circa 30 comunicazioni di disservizio, di quelle che interessano solo il comune di Latina e senza quindi conteggiare le numerose altre che investono il ben più ampio territorio servito da Acqualatina; spesso con scarso (o nessun) preavviso, senza adeguate spiegazioni e non sempre con la previsione di servizi alternativi come per esempio le autobotti, con conseguenze ancor più gravi in una stagione estiva dal caldo eccezionale come quella che stiamo vivendo.

Acqualatina non è una semplice S.p.A. , bensì una partecipata dove il socio pubblico, tra cui il Comune di Latina, rappresenta il 51% e pertanto l’amministrazione ha il dovere non solo di esercitare il suo ruolo di controllo sulla società ma anche di intervenire a nome dei cittadini che rappresenta, chiedendo puntuale riscontro dei gravissimi disagi che si stanno verificando, a danno soprattutto delle persone con maggiore fragilità quali bambini, anziani, malati e persone con disabilità.

La situazione che registriamo è il risultato anche di anni di mancate manutenzioni a cui non si riesce più a far fronte. Auspichiamo una netta e fattiva presa di posizione da parte della Sindaca Celentano in difesa del diritto sacrosanto dei cittadini a un servizio idrico adeguato, anche a fronte delle salatissime bollette che paghiamo.

#Moltodipiù è ciò che i cittadini si aspettano dal gestore del servizio idrico e quello che il M5S chiede ad Acqualatina, un impegno verso i cittadini che porteremo avanti con tutti gli strumenti a disposizione”.