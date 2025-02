Circa 80gr di cocaina in casa, arrestato 35enne di Pontinia

E’ stato tramite un attento servizio di controllo che i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un 35enne, originario di Sezze, e che da tempo vive a Pontinia. L’uomo, un volto già conosciuto alle forze dell’ordine per reati inerenti allo spaccio, è stato fermato per un normale controllo mostrandosi subito agitato. Tutto ciò ha creato sospetto negli uomini della Guardia di Finanza che hanno deciso di portarsi nell’abitazione dell’uomo per eseguire una perquisizione.

Una perquisizione dall’esito positivo, perché è proprio lì che i militari hanno rinvenuto circa 80 gr di cocaina oltre al vario materiale utile al confezionamento e al peso della sostanza. Per l’uomo pertanto è scattato la custodia cautelare in carcere.