Circeo, centro storico, aperto in via sperimentale il parcheggio di via dell’Acropoli

È entrata in funzione, per ora in modalità sperimentale, la nuova area di sosta realizzata in via dell’Acropoli. Il parcheggio è già accessibile gratuitamente a residenti, cittadini e visitatori, anche se restano ancora da completare alcuni interventi prima della conclusione definitiva dell’opera.

Il progetto rientra in un piano complessivo dal valore di circa 1,2 milioni di euro, sostenuto anche da un contributo della Regione Lazio pari a 250mila euro. L’amministrazione comunale ha scelto di rendere disponibile l’area prima della chiusura completa dei lavori per alleggerire da subito una delle criticità più sentite del centro storico: la mancanza di posti auto, problema che si accentua soprattutto con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle presenze turistiche.

L’apertura del parcheggio di via dell’Acropoli si inserisce in un quadro più ampio di misure pensate per migliorare l’accessibilità al borgo. Anche quest’anno, infatti, saranno disponibili gratuitamente le aree di sosta in via Capponi, dove il Comune provvederà ad affittare alcuni terreni da destinare a parcheggio durante il periodo di maggiore afflusso.

A supporto della mobilità verso il centro storico continuerà inoltre il servizio ordinario di navetta, con un potenziamento delle corse previsto nei mesi estivi.

«La realizzazione del parcheggio di via dell’Acropoli – dichiara il Sindaco, Monia Di Cosimo – rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo per la nostra Amministrazione, trattandosi di un progetto su cui stavamo lavorando da anni. Il nostro scopo è fronteggiare l’annosa questione della carenza di parcheggi nel nostro centro storico, particolarmente evidente durante la stagione estiva. I lavori non termineranno con questo primo stralcio, né tantomeno con la realizzazione dell’intero parcheggio di via dell’Acropoli: in programma c’è anche la creazione di un’altra ampia area di sosta a servizio del centro storico, in via Capponi, e stiamo lavorando affinché anche quest’altro progetto possa vedere al più presto la luce».