Circeo, i Sapori del Parco da record: 8.000 visitatori in due giorni

Un successo straordinario che va oltre ogni aspettativa. La terza edizione de “I Sapori del Parco”, svoltasi nel fine settimana presso il Centro Visitatori di Sabaudia, ha registrato l’afflusso record di ben 8.000 visitatori, confermandosi definitivamente come uno dei più importanti appuntamenti di valorizzazione territoriale della regione Lazio.

La manifestazione, promossa dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, ha saputo mettere in rete istituzioni, produttori locali, associazioni e cittadini. L’evento inaugurale ha visto una folta partecipazione di autorità civili e militari, esponenti della Provincia di Latina, della Regione, del Governo e del Parlamento Europeo, a testimonianza del forte rilievo istituzionale assunto dall’iniziativa.

Al centro dei dibattiti, il cammino strategico verso l’ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) illustrato dal Direttore dell’Ente, Stefano Donati: “I portatori di interesse locali sono già pronti. Ora dobbiamo connettere i nodi e creare un sistema di offerta alimentare e turistica all’insegna della sostenibilità”.

Grande entusiasmo ha registrato anche il programma di attività: centinaia di persone hanno partecipato alle iniziative outdoor (trekking, yoga nella natura, escursioni guidate e cicloturismo), vivendo il Parco come uno spazio di salute e benessere. Molto apprezzato lo show cooking dello chef Andrea Palmieri (ambassador AIC Lazio), che ha proposto un risotto senza glutine a base di finger lime locale, unendo la valorizzazione del chilometro zero a un forte messaggio di inclusione alimentare.

Soddisfatta la Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone: “Quando ho immaginato questo evento, l’obiettivo era creare un’occasione per mettere in relazione il Parco e le sue eccellenze con le persone. Se conosci un territorio lo ami, e se lo ami lo proteggi. La risposta della comunità dimostra che ci siamo riusciti”.