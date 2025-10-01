Circeo, il cordoglio del Parco per la tragedia aerea

Il Parco Nazionale del Circeo si stringe intorno alle famiglie delle vittime del tragico incidente aereo avvenuto ieri mattina a Sabaudia, dove un velivolo dell’Aeronautica Militare del 70° Stormo di Latina è precipitato all’interno dell’area protetta, causando la morte del colonnello Simone Mettini, comandante del reparto, e dell’allievo pilota Lorenzo Nucheli.

Il Commissario Straordinario del Parco, Emanuela Zappone, ha espresso il cordoglio a nome proprio e di tutta la struttura: “La notizia di questo drammatico evento ci ha profondamente colpiti. Un luogo simbolo di natura, vita e speranza è stato improvvisamente segnato da una tragedia che lascia attoniti e che suscita in noi tutti un sentimento di dolore e di partecipazione. Alle famiglie delle vittime rivolgiamo il nostro pensiero più sincero e commosso, con l’auspicio che possano trovare forza e conforto nella memoria dei loro cari e nel riconoscimento del loro servizio da parte del Paese intero”.

Zappone ha voluto inoltre sottolineare la vicinanza dell’Ente Parco all’Aeronautica Militare, ricordando come il sacrificio dei due militari, caduti durante una missione di addestramento, rappresenti “un monito di impegno e un’eredità di coraggio che merita di essere onorata e ricordata”.

Il dramma che ha colpito i cieli del Circeo segna così non solo la comunità militare, ma anche un territorio fortemente legato al 70° Stormo di Latina, punto di riferimento nazionale per la formazione dei piloti.