Circeo, 350 metri quadrati di spiaggia restituiti ai cittadini

Controlli congiunti sul litorale di San Felice Circeo da parte dell’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale per verificare il rispetto dell’ordinanza balneare e delle norme previste dal Codice della Navigazione.
L’attività ispettiva ha permesso di contrastare il fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature da spiaggia, una problematica che ogni estate interessa diversi tratti della costa circeese. Nel corso dei controlli sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.064 euro.
L’intervento ha inoltre consentito di restituire alla libera fruizione di residenti e turisti circa 350 metri quadrati di spiaggia libera che risultavano occupati irregolarmente.
Nel corso delle verifiche, la Polizia Locale guidata dal comandante Mauro Bruno ha contestato anche due violazioni amministrative relative alla conduzione di cani senza guinzaglio, per un totale di 100 euro di sanzioni.
I controlli rientrano nelle attività di vigilanza predisposte durante la stagione balneare per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza e la corretta fruizione delle spiagge, a tutela dell’ambiente costiero e di tutti gli utenti del litorale.